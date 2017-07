Куда уходит Честер

«Спи спокойно. Ты сделал мое детство чуточку лучше…»

«Будто бы близкого друга потерял, как же паршиво на душе…»

«Печальная-печальная новость. Нет слов...»

Мое сегодняшнее утро началось с вести о том, что фронтмен группы Linkin Park покончил с собой. Соцсети эмоционально сообщили о том, что 20 июля Честер Беннингтон был найден повешенным.

41 год. 6 детей. Около 70 миллионов копий альбомов, разошедшихся по всему миру.

Почти у каждого в детстве был кумир из мира музыки или кино. Может быть, с постера на стене на вас смотрел Виктор Цой? Или Егор Летов? Уж не Брюс Ли ли? Возможно, это был сочный портрет красотки Жанны Фриске, так рано, к сожалению, ушедшей из жизни…Да кто угодно.

(Кстати, вы клеили плакаты на скотч или прицепляли булавочными иголками?)

Может статься и так, что ваши обои украшал волшебный Дэвид Боуи, которого я ныне безудержно люблю, но в 13 лет попросту не знала о его существовании. Зато знала про команду LinkinPark и про их солиста Честера Беннингтона.

Помните период, когда рядовые пользователи не имели скоростного интернета, а песни не скачивались на раз-два? Когда выход в Сеть был по карточкам. Как и многие юные (и не очень) ценители «линкинов», я радостно и, к счастью, регулярно покупала их свежие альбомы. Как и многие — искала тексты песен, распечатывала и переводила их в меру сил и способностей. Поскольку Википедией тогда еще не пахло, биографии участников, как и тексты, были представлены на родном языке Честера Беннингтона. Но это было так себе препятствием, скажу я вам.

«Мне было, наверное, лет 12, когда я их услышал. У меня потом появился интернет и свой комп, куда я жадно скачивал все песни ребят. Комната была завалена распечатками текстов и переводов. Я подсадил и друга. Мы вместе у него дома снимали на мой телефон какие-то ужасные самодельные клипы, будто сами поем. Даже его сестру младшую привлекали к участию», — этот комментатор из Сети, в общем-то, озвучил мысли сотни тысяч людей.

Увлечение Linkin Park проходило по мере взросления: я практически перестала следить за их новым творчеством, лишь изредка предаваясь прослушиванию старых добрых треков.

И вот — Честер мертв. Пишут, что он был алкоголиком и наркоманом, а в одном из интервью музыкант признался, что в детстве регулярно подвергался избиениям и насилию. Что ж, Честер Чарльз Беннингтон изливал боль от пережитого почти в каждой песне. «Легче сбежать», «На последнем дыхании», «Один», «Тяжело», «Дрожь» — все эти композиции абсолютно соотносятся с жизнью самого музыканта. Через тернии к звездам Честеру продраться удалось, но вот сквозь свои собственные — нет.

Кто-то видит прямую связь между суицидами лидера гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла и Честера Беннингтона. Действительно, они были очень хорошими друзьями. Кроме того, 20 июля — день рождения Криса Корнелла. Однако каждому придется делать самостоятельные выводы, ведь никакой записки фронтмен группы Linkin Park не оставил.

***

Можно заподозрить, что этот текст я пишу под воздействием так называемых ягодок-вспоминашек (см. «Южный Парк»).

Но это не просто ностальгия по детству, а один из тех грустных дней, когда понимаешь, что оно безвозвратно ушло. Это один из тех грустных дней, когда нужно сказать «прощай» человеку, чье творчество породило интерес к рок-музыке у целого поколения.

И как же прискорбно наблюдать за полными гноя и шлачины комментариями людей, направленными в адрес усопшего. Они отвратительны. «Колоссальный заработок на ностальгических конвульсиях фанатов», «суицид для слабаков и жалеть их нечего», «гори в аду, Чес» — от этих желчных сентенций по коже пробегают мурашки.

«It’s so much easier to go than face this pain here all alone», — пел Беннингтон. Легче всего сбежать, чем справиться с болью один на один. И сбежал.

Но нам, бывшим юным фанатам, сбежать некуда. Будем сидеть со своим высоким уровнем честертерона и гонять песни Linkin Park по кругу

Как жаль, что он замкнулся.