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Куда уходит Честер

Похороны детства как реакция на смерть лидера группы Linkin Park

«Спи спокойно. Ты сделал мое детство чуточку лучше…»

«Будто бы близкого друга потерял, как же паршиво на душе…»

«Печальная-печальная новость. Нет слов...»

Мое сегодняшнее утро началось с вести о том, что фронтмен группы Linkin Park покончил с собой. Соцсети эмоционально сообщили о том, что 20 июля Честер Беннингтон был найден повешенным.

41 год. 6 детей. Около 70 миллионов копий альбомов, разошедшихся по всему миру.

Почти у каждого в детстве был кумир из мира музыки или кино. Может быть, с постера на стене на вас смотрел Виктор Цой? Или Егор Летов? Уж не Брюс Ли ли? Возможно, это был сочный портрет красотки Жанны Фриске, так рано, к сожалению, ушедшей из жизни…Да кто угодно.

(Кстати, вы клеили плакаты на скотч или прицепляли булавочными иголками?)

Может статься и так, что ваши обои украшал волшебный Дэвид Боуи, которого я ныне безудержно люблю, но в 13 лет попросту не знала о его существовании. Зато знала про команду LinkinPark и про их солиста Честера Беннингтона.

Помните период, когда рядовые пользователи не имели скоростного интернета, а песни не скачивались на раз-два? Когда выход в Сеть был по карточкам. Как и многие юные (и не очень) ценители «линкинов», я радостно и, к счастью, регулярно покупала их свежие альбомы. Как и многие — искала тексты песен, распечатывала и переводила их в меру сил и способностей. Поскольку Википедией тогда еще не пахло, биографии участников, как и тексты, были представлены на родном языке Честера Беннингтона. Но это было так себе препятствием, скажу я вам.

«Мне было, наверное, лет 12, когда я их услышал. У меня потом появился интернет и свой комп, куда я жадно скачивал все песни ребят. Комната была завалена распечатками текстов и переводов. Я подсадил и друга. Мы вместе у него дома снимали на мой телефон какие-то ужасные самодельные клипы, будто сами поем. Даже его сестру младшую привлекали к участию», — этот комментатор из Сети, в общем-то, озвучил мысли сотни тысяч людей.

Увлечение Linkin Park проходило по мере взросления: я практически перестала следить за их новым творчеством, лишь изредка предаваясь прослушиванию старых добрых треков.

И вот — Честер мертв. Пишут, что он был алкоголиком и наркоманом, а в одном из интервью музыкант признался, что в детстве регулярно подвергался избиениям и насилию. Что ж, Честер Чарльз Беннингтон изливал боль от пережитого почти в каждой песне. «Легче сбежать», «На последнем дыхании», «Один», «Тяжело», «Дрожь» — все эти композиции абсолютно соотносятся с жизнью самого музыканта. Через тернии к звездам Честеру продраться удалось, но вот сквозь свои собственные — нет.

Кто-то видит прямую связь между суицидами лидера гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла и Честера Беннингтона. Действительно, они были очень хорошими друзьями. Кроме того, 20 июля — день рождения Криса Корнелла. Однако каждому придется делать самостоятельные выводы, ведь никакой записки фронтмен группы Linkin Park не оставил.

***

Можно заподозрить, что этот текст я пишу под воздействием так называемых ягодок-вспоминашек (см. «Южный Парк»).

Но это не просто ностальгия по детству, а один из тех грустных дней, когда понимаешь, что оно безвозвратно ушло. Это один из тех грустных дней, когда нужно сказать «прощай» человеку, чье творчество породило интерес к рок-музыке у целого поколения.

И как же прискорбно наблюдать за полными гноя и шлачины комментариями людей, направленными в адрес усопшего. Они отвратительны. «Колоссальный заработок на ностальгических конвульсиях фанатов», «суицид для слабаков и жалеть их нечего», «гори в аду, Чес» — от этих желчных сентенций по коже пробегают мурашки.

«It’s so much easier to go than face this pain here all alone», — пел Беннингтон. Легче всего сбежать, чем справиться с болью один на один. И сбежал.

Но нам, бывшим юным фанатам, сбежать некуда. Будем сидеть со своим высоким уровнем честертерона и гонять песни Linkin Park по кругу
Как жаль, что он замкнулся.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 109, комментариев: 0


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