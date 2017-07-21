​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА

Больше половины участников опроса на siapress.ru при покупке товаров будут ориентироваться не на бренд (даже если он «Сделан в Сургуте»), а на его качество. В свою очередь 17 процентов высказались, что предпочтут его другим товарам, только если он не будет дороже аналогов. Лишь 10 процентов патриотов Сургута высказались, что в любом случае отдадут предпочтение бренду «Сделано в Сургуте» относительно других продуктов. Всего 3,8 процентов не смогли определиться с ответом и 3,4 процента оказались категоричными и склонились к ответу, что не купят продукты под таким брендом ни за что.

Напомним, что проект брендирования местных товаров "Сделано в Сургуте" предложил глава города Вадим Шувалов. На нашем портале даже было предложено расширить спектр сургутской продукции, которая бы маркировалась этим брендом.