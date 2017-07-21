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Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России

В Тюмени проходит межрегиональный форум "Сообщество".

фото "Вслух.ру"
фото "Вслух.ру"

В Тюменской области одна из лучших региональных общественных палат, интересные практики в области НКО, много проектов от гражданских сообществ. Об этом на председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Владислав Гриб, открывая третий межрегиональный форум "Сообщество", который проходит в Тюмени 20 и 21 июля.

Главные задачи форума — обсуждение существующих проблем развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждение существующих проблем, поиск путей их решения, поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности. "Мы хотим сократить дистанцию между жителями регионов, НКО и властью. Это и означает повышение эффективности работы общественных организаций", - заметил Владислав Гриб.

В пленарном заседании форума накануне принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он рассказал, что в региональном реестре числится около 500 некоммерческих организаций. Они ведут работу в разных направлениях: помогают людям с ограниченными возможностями, организуют досуг населения, проводят культурные и спортивные мероприятия.

"НКО должны помогать государству и взять на себя часть функций по оказанию социальных услуг. Но для этого предстоит совместная учеба и активных сообществ, и представителей власти. Будем взаимно расти и помогать людям", - подчеркнул глава региона.

В первый день «Сообщества» в Тюмени прошли образовательные мастер-классы. Некоммерческие организации узнали, как получить президентский грант, что такое социальное проектирование, как обеспечить своему социальному проекту узнаваемость и финансовую устойчивость. Для бизнеса и власти программа предусматривала обучение навыкам работы с некоммерческим сектором.

Сегодня участники форума работают на дискуссионных площадках. Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова поможет слушателям советами по выходу на рынок социальных услуг. Председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов расскажет о роли локальных сообществ в развитии общественных пространств.

Итоговым мероприятием форума станет площадка «Акселерация межсекторного сотрудничества». Авторы социальных проектов смогут презентовать свою инициативу представителям социально ответственных структур и получить приглашение к сотрудничеству. Параллельно программа форума предусматривает работу приемной Общественной палаты РФ. Любой желающий сможет лично пообщаться с членами ОП РФ и обратиться за помощью.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 63, комментариев: 0


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