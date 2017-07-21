Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ

Главная новость прошедшей недели в регионе — в 2018 году около 515 тысяч молодых югорчан (родившихся в период с 1 января 1993 по 31 декабря 2017) получат единовременную выплату в размере пять тысяч рублей.

В своем выступлении губернатор Югры Наталья Комарова, комментируя этот закон, предупредила молодых людей: «Выплаты носят заявительный характер для всех за исключением льготной категории населения, которая стоит на учете в департаменте социального развития».

Что это значит?

Если вы родились в указанный выше период, но при этом не состоите на учете в соцслужбах, для получения положенной суммы вам придется зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг GOSUSLUGI.RU и обязательно указать там сведения о факте и месте рождения и месте жительства (на территории Югры).

Как это сделать?

Если вы «в танке» (как и автор этого материала) и еще не зарегистрированы на портале, СИА-ПРЕСС подскажет, как это сделать.

1. Зайдите на главную страницу сайта и нажмите на значок «Зарегистрироваться» в левой стороне экрана.

2. Далее создаем Упрощенную учетную запись. Говоря простым языком, указываем свое полное имя и контактные данные. После этого вам на телефон придет код подтверждения, который нужно указать в появившемся поле. Словом, стандартная процедура.





3. Придумайте пароль. Да посложнее: с большими и маленькими латинскими буквами, дефисами-скобками, цифрами и подчеркиваниями.

4. Теперь пора подтвердить свои личные данные и создать Стандартную учетную запись. Для этого нужно заполнить основную информацию. Среди прочего нужно указать номер своего паспорта и СНИЛС.

Далее ваши данные в течение примерно 15 минут будут проверять в Пенсионном фонде и МВД России. За это время вы можете заполнить еще несколько своих личных данных. Самое главное – на той же странице сделайте отметку о месте своего рождения и месте регистрации.

5. Когда ваши данные будут проверены, можно будет перейти к созданию Подтвержденной учетной записи. Увы, за компьютером этого не сделаешь (если, конечно, у вас нет своей электронной подписи – тогда все намного проще). Чтобы подтвердить свою личность, придется обратиться Центр обслуживания или в отделение Почты России. В случае с почтой поле выглядит так:

А чтобы найти Центр Обслуживания, нужно нажать на соответствующую кнопку и после этого на появившейся карте выбрать наиболее удобный для вас Центр. Их по городу немало:

После посещения центра вы сможете подтвердить свои данные на сайте. Все, вы зарегистрированы.

Теперь продолжайте следить за обновлениями в разделе «Каталог услуг». Как только там появится возможность подать заявление на получение единовременной выплаты, о которой речь шла в самом начале, не примените это сделать.

Кстати: Как нам рассказала налоговая служба Сургута, эта единовременная выплата не облагается налогом. То есть, вы получите свои пять тысяч и никому ничего не будете за это должны.