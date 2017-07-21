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​Остановка без требований

Прочитал в новостях, что администрация вознамерилась кардинально и окончательно решить вопрос ожидания автобусов на остановках. Павильоны хотят сделать с учетом нашего климата – с обогреваемым помещением.

Честно, до прошедшей зимы я почти поверил, что поставленные в недавнем прошлом прозрачные остановки, даже, в общем-то, и ничего. Но за одну неделю этой зимой (в самые жуткие морозы, когда не заводилась машина) понял что «НИЧЕГО!» – это от слова «Очень холодно, зараза когда придет хоть какой-нибудь автобус. Как вообще эти люди здесь стоят и не околели». Поэтому с уверенностью автомобилиста, который в любой момент из-за непогоды может превратиться в пешехода, скажу: теплые остановки это очень хорошо.

Как мне стало понятно, теплые остановки лишатся привычного для горожан атрибута – торговой составляющей. Это тоже неплохо – чем уж там торговали эти ларечники, я даже не хочу и думать. Сейчас есть куча крупных магазинов и огромные мегацентры. Но это с одной стороны.

С другой же, бесхозная, по большому счету, остановка станет объектом наших дорогих вандалов. (Мне вообще интересно кто они – школьники, студенты? Кто? Поделитесь, кто знает. Я всегда вижу только итог их работы).

Ну так вот! Я вот что думаю: а может все-таки сделать эти остановки с торговой составляющей, но только с конкретно оговоренными вариантами торговли (услугами). Например – Союзпечать, Ремонт обуви, Кожгалантерея. Можно даже мини-кофейню в центре города, где много народа – приучить людей культуре пить хороший кофе с утра, по дороге на работу. Ну конечно обязать этих арендаторов следить за состоянием павильона.

Кстати, место для ожидания должно быть оставлено очень много, а для продажника – мало. Что-то, а протискиваться в лютый мороз между прилавками и думать, что ты обязан за нахождение в тепле платить – я точно не желаю.

А как вы думаете?


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Сегодня в 12:35, просмотров: 157, комментариев: 2


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Комментарии:
Vasilion
не нравится
Сегодня в 13:16
Подрастает новая поросль депутатов. Дел ни на грош, а поговорить - два мешка сворочено.
Напомните, Сергей у нас какой партии держится?
sopromat Vasilion
не нравится
Сегодня в 14:24
Судя по тому, что этот парень работает в Газпроме, где также числится новоиспечённый депутат Алексей Кучин, то он также за ЕдРо. Решил пойти по его стопам видимо.

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​Остановка без требований

​Остановка без требований
Можно даже мини-кофейню в центре города, где много народа – приучить людей культуре пить хороший кофе с утра, по дороге на работу. Ну конечно обязать этих арендаторов следить за состоянием павильона.
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