Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу

В Сургуте, наконец, потеплело, а перепад температур даже вызывал смерч над руслом Оби – явление, кстати говоря, в последние годы не такое уж редкое в наших краях. Хорошо, что пока сургутянам неведомы песчаные бури и цунами. Но все, возможно, впереди – природа потихоньку мстит за изменение климата. Хотелось бы, чтобы она мстила как-то и за банальный мусор на улицах и в окрестных лесах – причем адресно и беспощадно.

Пока же Сургут набрал 155 баллов из 300 возможных – это индекс качества городской среды, разработанный московским конструкторским бюро «Стрелка». Для сравнения – самый высокий рейтинг в Москве, 221, у Питера 196, у Тюмени – 169, у Екатеринбурга – 144, у Нижневартовска – 141. Вроде неплохо, да? Только вот дороги и состояние жилья в Нижневартовске оценены выше, чем у нас, да и по зеленым насаждениям мы оказались в аутсайдерах. Спасла город более развитая инфраструктура, все эти торговые центры и возможности для досуга. Так что есть к чему стремиться.

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Сургут и стремится. Так, рекордными темпами и объемами движется ремонт уличного асфальта. Ход работ лично курирует мэр Вадим Шувалов, который вообще на минувшей неделе проявил серьезную активность: и Привокзальную улицу на предмет благоустройства инспектировал вместе с активом ОНФ, и проблемные дворы изучал. Шагомер в смартфоне главы города должен показать хороший результат, ждем такого же по итогам визитов. Тем более что, говорят, намечается приезд в город ревизоров из столицы – по мотивам привлеченного внимания Владимира Путина к нашим широтам. Надо соответствовать, Гоголя перечитать в том числе.

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Один из способов соответствия – планы по строительству моста в парке «Кедровый лог». Как говорится, не получилось «За Саймой», получится здесь. Шутка. Принципиально разные ситуации – здесь мост будет пешеходный, насколько я понял, он перекинется от ДИ «Нефтяник» через Югорский тракт к «Снежинке». Даешь, в общем, удобство перемещения в пространстве (надеюсь, что и пандус будет). Осенью обещают начать.

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Кто бы мог подумать, что мостом между полицейскими и журналистами могут стать билеты в кино и абонементы в фитнес-центр? Именно за такие «коврижки» осужденный на пять лет условно замначальника дежурной части «сливал» одному городскому онлайн-СМИ информацию для служебного пользования. Тут палка о двух концах. С одной стороны – тайна следствия и все такое, с другой – хочется хоть чем-то разбавить дежурные сводки УВД, от которых порой скулы сводит. Что с этим можно поделать? Я бы ответил словами известного персонажа: «Понять и простить». Но суд решил по-другому, теперь полицейские и бесплатно будут молчать, как рыба об лед. На всякий случай, как бы чего не вышло.

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Сургут тем временем, сам того не желая, вышел в открытое море. Точнее – Персидский залив. Оказывается, в известный дубайский проект «Мир» (это искусственный архипелаг из насыпных островов, имеющих общий контур мировых континентов) затесался островок под названием «Сургут», как раз в середине Евразии.

Наши соседи – островки «Омск», «Пермь», «Ямал», «Мурманск» и «Барнаул». Интересно, какой шейх поселится в «Сургуте»? Вообще же, накануне визита тех самых ревизоров из столицы, кто-то наверняка оперативно захотел на остров. Какой-нибудь подальше. Любой.

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Ну и напоследок – если вам не светит покупка острова в Персидском заливе или хотя бы билет в том направлении, возможно, вас заинтересует веселое обливание водой на армянском празднике Вардавар? Тогда велком в «Старый Сургут» в воскресенье! Будет интересно, сухим не уйдет никто.