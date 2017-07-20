Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд

Россияне задолжали управляющим компаниям 645 миллиардов рублей, и еще примерно столько же обязаны выплатить юридические лица. Таким образом, долг за услуги ЖКХ в России составляет почти 1,4 триллиона рублей. Жители Югры внесли в эту сумму сравнительно немного: всего 4 миллиарда.

СИА-ПРЕСС узнал у директора УК «Северстрой» Анатолия Мотычака, как обстоят дела с должниками в его управляющей компании.

Все как всегда. По специальной формуле можно просчитать оборачиваемость денег: сколько было продано услуг, и через какой период времени деньги вернулись к нам. У нас оборот денежных средств происходит в среднем за 70 дней. В принципе, эти сроки не меняются. И, я так понимаю, та же ситуация по городу наблюдается везде. Быстрее, может быть, только в маленьких УК и ТСЖ.

С должниками мы работаем через наш юридический отдел, через суд. Сначала мы обзваниваем их, просим оплатить задолженность. Если человек не идет нам на встречу сразу, мы даем ему определенное количество дней на оплату долга, а потом выписываем предписание, что будем вынуждены подать на него в суд. Сейчас эта система заработала быстро, очень оперативно рассматривают такие дела и выносят решение.

Управляющая компания начинает «бить тревогу» о долге в течение месяца: если выставили счет, а платеж не прошел до 1 числа следующего месяца, то уже идет начисление пени, и сразу начинает работать наша система. Также мы размещаем листы со списком квартир-должников на первых этажах подъездов.

Раньше мы устраивали различные акции, бывало, предлагали должникам оплатить задолженность, а мы им за это «прощали» пеню. Но сейчас управляющие компании уже не могут так делать, потому как ресурсники тоже начисляют пеню. То есть, если мы спишет пеню, то это станет нашим убытком, потому что нам придется самим оплатить ее ресурсным организациям.