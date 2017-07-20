16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2418   EUR  68,2762  

Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд

Директор УК «Северстрой» — о том, как справляться с гигантскими долгами населения

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Россияне задолжали управляющим компаниям 645 миллиардов рублей, и еще примерно столько же обязаны выплатить юридические лица. Таким образом, долг за услуги ЖКХ в России составляет почти 1,4 триллиона рублей. Жители Югры внесли в эту сумму сравнительно немного: всего 4 миллиарда.

СИА-ПРЕСС узнал у директора УК «Северстрой» Анатолия Мотычака, как обстоят дела с должниками в его управляющей компании.

Все как всегда. По специальной формуле можно просчитать оборачиваемость денег: сколько было продано услуг, и через какой период времени деньги вернулись к нам. У нас оборот денежных средств происходит в среднем за 70 дней. В принципе, эти сроки не меняются. И, я так понимаю, та же ситуация по городу наблюдается везде. Быстрее, может быть, только в маленьких УК и ТСЖ.

С должниками мы работаем через наш юридический отдел, через суд. Сначала мы обзваниваем их, просим оплатить задолженность. Если человек не идет нам на встречу сразу, мы даем ему определенное количество дней на оплату долга, а потом выписываем предписание, что будем вынуждены подать на него в суд. Сейчас эта система заработала быстро, очень оперативно рассматривают такие дела и выносят решение.

Управляющая компания начинает «бить тревогу» о долге в течение месяца: если выставили счет, а платеж не прошел до 1 числа следующего месяца, то уже идет начисление пени, и сразу начинает работать наша система. Также мы размещаем листы со списком квартир-должников на первых этажах подъездов.

Раньше мы устраивали различные акции, бывало, предлагали должникам оплатить задолженность, а мы им за это «прощали» пеню. Но сейчас управляющие компании уже не могут так делать, потому как ресурсники тоже начисляют пеню. То есть, если мы спишет пеню, то это станет нашим убытком, потому что нам придется самим оплатить ее ресурсным организациям.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:00, просмотров: 85, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд

Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд
Директор УК «Северстрой» — о том, как справляться с гигантскими долгами населения
Анатолий Мотычак, директор УК "Северстрой" Сегодня в 10:00
84 0
​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание

​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание
Доносится ли до воспитанников ежедневно мысль, что война – это ужасно и недопустимо, что, в случае развязывания глобального конфликта погибнут девять из десяти, что вся история человечества омрачена и опорочена постоянными войнами?
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 19 июля в 13:05
400 12
Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается

Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается
Нельзя руководить движением страны в направлении цифровой экономики или внедрения прорывных технологий в биоинженерии, неделями пропадая на Валааме. Если будущее построено на прочной основе консерватизма, оно обязательно окажется прошлым.
Владислав Иноземцев, экономист, gazeta.ru 19 июля в 12:36
354 3
Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре

Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре
Пока с ними всё очень непросто
Артем Мазнев 19 июля в 11:50
616 2
​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ

​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ
Еженедельные новости из мира экономики и финансов на siapress.ru
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 19 июля в 09:21
286 2
8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году

8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году
Константин Шперлинг 18 июля в 16:53
544 0
Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО

Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО
18 июля 2012 года возле СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа был торжественно открыт памятник нашему земляку и краеведу
Редакция СИА-ПРЕСС 18 июля в 09:41
893 1
​Чёрти что!

​Чёрти что!
Приезжают разработчики, а им и говорят: «Не обращайте внимания на эту жирную полосу посередине парка, представьте, что ее просто нет. Ведь путепровод построится не раньше 2030, а может и вообще не построится».
Сергей Глинских, сургутянин 17 июля в 16:20
866 3
​Время вернуть Сайму в город

​Время вернуть Сайму в город
Уверен, что в парке, где сейчас организовали пляж, должно быть сделано место для купания, а по другим рукавам Саймы должны ездить катера вплоть до ЗАГСа. Это было бы очень красиво – из ЗАГСа по реке.
Сергей Антонов, сургутянин 17 июля в 14:30
958 6
Эстакаду прочь от парка! // ИНФОГРАФИКА

Эстакаду прочь от парка! // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказалась против путепровода над парком «За Саймой»
Редакция СИА-ПРЕСС 17 июля в 09:10
600 1
Губернаторская уха. Глава Тюменской поделился рецептом своего блюда на фестивале "Сибирский разносол" // РЕЦЕПТ

Губернаторская уха. Глава Тюменской поделился рецептом своего блюда на фестивале "Сибирский разносол" // РЕЦЕПТ
"Нужно сварить бульон из трех видов рыбы - например, муксуна, стерляди и окуня".
Никита Шаганенко 16 июля в 20:03
902 1
​Уличная реклама плодится, а должна уменьшаться // ИНФОГРАФИКА

​Уличная реклама плодится, а должна уменьшаться // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru считает, что рекламных конструкций в городе слишком много, и становится только больше
Константин Шперлинг 16 июля в 13:53
726 0
Сургутский Кандинский

Сургутский Кандинский
Водка, бабы, два холста: как живёт и о чём мечтает противоречивый художник-абстракционист Виктор Романов
Надежда Макаренко 14 июля в 12:06
1079 0
«Кстати, меня нельзя фотографировать». «Новый Город» публикует интервью с борцом против наркотиков

«Кстати, меня нельзя фотографировать». «Новый Город» публикует интервью с борцом против наркотиков
«Судя по всему, ваш рабочий день начинается очень рано?» — «С восьми утра и порой на несколько дней. Изматывает, но работа затягивает».
Анастасия Семихатских 16 июля в 11:38
799 1
​Президенты бранятся – только тешатся // ИНФОГРАФИКА

​Президенты бранятся – только тешатся // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru считает, что переговоры Путина и Трампа на высшем уровне не имеют большой значимости для России
Константин Шперлинг 15 июля в 15:09
912 0
На Кукуевицкого, 12, появился необычный объект. Зачем сургутянам холодильное чтиво?

На Кукуевицкого, 12, появился необычный объект. Зачем сургутянам холодильное чтиво?
Надежда Макаренко 14 июля в 10:06
1214 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика