​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание

Один простой момент мог бы довольно быстро разрешить весь этот диспут, который идет в комментариях к статье Анастасии Семихатских «Спартанские мальчики». А именно: доносится ли до воспитанников ежедневно мысль, что война – это ужасно и недопустимо, что, в случае развязывания глобального конфликта погибнут девять из десяти, что вся история человечества омрачена и опорочена постоянными войнами, что каждая война отбрасывает человечество назад, что из любого научного открытия военные прежде всего пытаются сделать бомбу, что солдатам регулярно приходится бомбить школы и жилые массивы, и еще массу неоспоримых фактов о войне?

Если да – я двумя руками за такие патриотические проекты. А поговорки вроде «хочешь мира – постоянно готовься к войне», на мой взгляд, в ходу у людей лживых, подлых, либо просто глупых.