16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2418   EUR  68,2762  

Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре

Пока с ними всё очень непросто

Открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Сургуте откладывается на неопределенный срок. Об этом siapress.ru сообщил руководитель избирательной кампании политика Леонид Волков. По его словам, причиной является отсутствие на данный момент подходящих кадров:

Своих планов по открытию штаба в Сургуте мы не отменяем, но точных сроков пока нет. Основная проблема – в городе нет координатора. А вот с Нижневартовском наступила определенность, там нашелся человек, который займется всей организацией. Так что там помещение уже активно ищем

Прокомментировал политик и инициативу по сбору денег на открытие народного штаба, которую запустила сургутская группа «Команды Навального» в начале месяца.

«Я об этом не знал, но мы к этой практике положительно относимся. В целом инициативность у нас поощряется», - сообщил Леонид Волков.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:50, просмотров: 239, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:31
Смелых нет в Сургуте, вот нету вожаков, настоящих буйных мало ...
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 12:45
Навальному, должно быть, лестно, что ряд сургутян в одностороннем порядке вступили в одноименную "Команду", насколько можно понять - даже без приглашения. Вероятно это люди, очень хорошо представляющие себе всё о Навальном и его партии, либо законченные идеалисты.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание

​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание
Доносится ли до воспитанников ежедневно мысль, что война – это ужасно и недопустимо, что, в случае развязывания глобального конфликта погибнут девять из десяти, что вся история человечества омрачена и опорочена постоянными войнами?
Саша Алексеев, читатель siapress.ru Сегодня в 13:05
118 3
Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается

Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается
Нельзя руководить движением страны в направлении цифровой экономики или внедрения прорывных технологий в биоинженерии, неделями пропадая на Валааме. Если будущее построено на прочной основе консерватизма, оно обязательно окажется прошлым.
Владислав Иноземцев, экономист, gazeta.ru Сегодня в 12:36
109 1
Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре

Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре
Пока с ними всё очень непросто
Артем Мазнев Сегодня в 11:50
238 2
​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ

​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ
Еженедельные новости из мира экономики и финансов на siapress.ru
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» Сегодня в 09:21
166 0
8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году

8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году
Константин Шперлинг 18 июля в 16:53
443 0
Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО

Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО
18 июля 2012 года возле СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа был торжественно открыт памятник нашему земляку и краеведу
Редакция СИА-ПРЕСС 18 июля в 09:41
758 1
​Чёрти что!

​Чёрти что!
Приезжают разработчики, а им и говорят: «Не обращайте внимания на эту жирную полосу посередине парка, представьте, что ее просто нет. Ведь путепровод построится не раньше 2030, а может и вообще не построится».
Сергей Глинских, сургутянин 17 июля в 16:20
773 3
​Время вернуть Сайму в город

​Время вернуть Сайму в город
Уверен, что в парке, где сейчас организовали пляж, должно быть сделано место для купания, а по другим рукавам Саймы должны ездить катера вплоть до ЗАГСа. Это было бы очень красиво – из ЗАГСа по реке.
Сергей Антонов, сургутянин 17 июля в 14:30
848 6
Эстакаду прочь от парка! // ИНФОГРАФИКА

Эстакаду прочь от парка! // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказалась против путепровода над парком «За Саймой»
Редакция СИА-ПРЕСС 17 июля в 09:10
504 1
Губернаторская уха. Глава Тюменской поделился рецептом своего блюда на фестивале "Сибирский разносол" // РЕЦЕПТ

Губернаторская уха. Глава Тюменской поделился рецептом своего блюда на фестивале "Сибирский разносол" // РЕЦЕПТ
"Нужно сварить бульон из трех видов рыбы - например, муксуна, стерляди и окуня".
Никита Шаганенко 16 июля в 20:03
829 1
​Уличная реклама плодится, а должна уменьшаться // ИНФОГРАФИКА

​Уличная реклама плодится, а должна уменьшаться // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru считает, что рекламных конструкций в городе слишком много, и становится только больше
Константин Шперлинг 16 июля в 13:53
653 0
Сургутский Кандинский

Сургутский Кандинский
Водка, бабы, два холста: как живёт и о чём мечтает противоречивый художник-абстракционист Виктор Романов
Надежда Макаренко 14 июля в 12:06
807 0
«Кстати, меня нельзя фотографировать». «Новый Город» публикует интервью с борцом против наркотиков

«Кстати, меня нельзя фотографировать». «Новый Город» публикует интервью с борцом против наркотиков
«Судя по всему, ваш рабочий день начинается очень рано?» — «С восьми утра и порой на несколько дней. Изматывает, но работа затягивает».
Анастасия Семихатских 16 июля в 11:38
717 1
​Президенты бранятся – только тешатся // ИНФОГРАФИКА

​Президенты бранятся – только тешатся // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru считает, что переговоры Путина и Трампа на высшем уровне не имеют большой значимости для России
Константин Шперлинг 15 июля в 15:09
862 0
На Кукуевицкого, 12, появился необычный объект. Зачем сургутянам холодильное чтиво?

На Кукуевицкого, 12, появился необычный объект. Зачем сургутянам холодильное чтиво?
Надежда Макаренко 14 июля в 10:06
1155 0
Бренд «Сделано в Сургуте» — больше, чем бренд

Бренд «Сделано в Сургуте» — больше, чем бренд
Не надо забывать и о сургутских архитекторах и строителях: у нас возводятся уникальные жилищные комплексы, строятся дороги и мосты, реализуются собственные проекты
Рустем Юсупов, председатель Совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» 14 июля в 15:45
1158 4
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика