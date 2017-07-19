Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре

Открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Сургуте откладывается на неопределенный срок. Об этом siapress.ru сообщил руководитель избирательной кампании политика Леонид Волков. По его словам, причиной является отсутствие на данный момент подходящих кадров:

Своих планов по открытию штаба в Сургуте мы не отменяем, но точных сроков пока нет. Основная проблема – в городе нет координатора. А вот с Нижневартовском наступила определенность, там нашелся человек, который займется всей организацией. Так что там помещение уже активно ищем

Прокомментировал политик и инициативу по сбору денег на открытие народного штаба, которую запустила сургутская группа «Команды Навального» в начале месяца.

«Я об этом не знал, но мы к этой практике положительно относимся. В целом инициативность у нас поощряется», - сообщил Леонид Волков.