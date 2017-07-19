Сегодня поговорим об итогах недели на фондовом рынке, завершении дивидендного сезона, возможности нового витка девальвации и актуальных финансовых инструментах на вторую половину года.

Рынок растет, дивиденды капают

В последние несколько недель российский рынок уверенно подрастал. Индекс ММВБ подошел к важной зоне сопротивления в районе 1970-1985. Эта область может оказаться временным «потолком», от которой есть риск формирования нового коррекционного движения вниз в район 1910-1925 пунктов ММВБ. К тому же на этой неделе завершается активная фаза дивидендного сезона-2017, предстоят крупные дивидендные отсечки. Это касается «тяжеловесов» - Газпрома, Россетей, ФСК ЕЭС, Сургутнефтегаза, АЛРОСА.

В целом среднесрочный взгляд по рынку акций умеренно позитивный, но конкретно сейчас можно подождать небольшого отката, прежде чем снова покупать.

Богатый рубль, бедный рубль

К закрытию прошлой недели пара рубль-доллар резко опустилась к 59. Это укрепление рубля связано главным образом с локальным восстановлением цен на нефть. Она остается главным «поводырем» для рубля, но на самом рынке «черного золота» далеко до стабильности. Глобальный нефтяной пакт соблюдается, мягко говоря, не идеально. Страны-члены ОПЕК в июне выполнили условия сделки на 78% по сравнению с 95% в мае. Кроме того усилия картеля нивелирует растущая добыча нефти в странах, не участвующих в сделке, прежде всего в США.

Если учесть, что в Штатах при этом будут расти ставки в экономике, то останется мало сомнений в том, что общий тренд во втором полугодии будет связан с ослаблением рубля.

При этом для девальвационного витка оснований нет. По нашим оценкам, справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля, это не критично выше текущих значений. На наш взгляд, именно к этому значению будет тяготеть валютная пара в III квартале и, вероятно, продолжит пребывать там до конца года, если, конечно, не произойдет никаких экономических или геополитических шоков.

Куда девать деньги?

Во втором полугодии по мере снижения ключевой ставки ЦБ продолжит снижаться доходность вкладов, к концу года средняя максимальная ставка по депозитам может упасть ниже 7%. Вместе с тем, неплохие перспективы мы видим у просевших в первом полугодии акций, у ПИФов акций. Все лучше относительно вкладов работают и структурные продукты с защитой капитала.

Восстановление роста экономики РФ, геополитическая стабилизация и возврат цен на нефть выше $50 добавят оптимизма как отечественным, так и иностранным покупателям и по нашим расчетам, ММВБ в ближайшие 6 месяцев может, как минимум, отыграть свое падение в первой половине года.

Покупка российских акций и облигаций наиболее целесообразна на Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который при соблюдении условий позволяет в течение трех лет получать от государства льготу в виде налогового вычета в размере 13% (НДФЛ), но не более 52 тыс. рублей. А вот от покупки золота во втором полугодии лучше воздержаться – по мере роста ставок в США и укрепления доллара золото традиционно сдает позиции.

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