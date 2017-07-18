8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году

В Югре пройдут 8 крупных мероприятий, о которых рассказал Директор Депспорта Игорь Губкин, таким образом, в 2018 году можно будет посетить следующие мероприятия:

С 13 по 17 марта 2018 года в Югре пройдет Кубок IBU, в котором примут участие 200 спортсменов сборных команд стран–членов IBU, фото Olympteka.ru.

Вслед за ним, с 28 марта по 6 апреля, состоится чемпионат России по биатлону, фото news.sportbox.ru.

7 апреля в Ханты-Мансийске пройдет традиционный Югорский лыжный марафон. Как и в предыдущие годы, он станет финальным этапом международной марафонской серии FIS Worldloppet Cup, фото ugraloppet.ru.

В июле пройдут международные соревнования на «Кубок губернатора Югры по гребле на обласах» в рамках праздника Вит Хон Хатл.

В октябре 2018 года в городе Ханты-Мансийске 64 сильнейшие шахматистки со всех континентов мира примут участие в чемпионате мира среди женщин по нокаут-системе, фото sdelanounas.ru.

Завершать год будет международный турнир среди клубных команд «Кубок Югры» по хоккею-следж, фото shc-ugra.ru.

Также в конце года пройдет международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества», фото ugradepsport.ru.

И окончанием всех мероприятий будет кубок мира по боксу среди нефтяных стран памяти первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова, фото ugramegasport.ru.