​Спартанские мальчики

Через пару недель в Ханты-Мансийске откроется лагерь для детей в возрасте от 12 до 14 лет. Два отряда, дневное пребывание, - классика. Только по своей специфике лагерь этот военно-патриотический и зовется он «Юный спецназовец». В нем детей будут учить рукопашному бою, огневой подготовке и общевоенным дисциплинам. Для того, чтобы все это действо провернуть, в лагерь в качестве преподавателей пригласили боевых офицеров Росгвардии.

Для Югры эта затея, может быть, и в новинку, но для всей России – уже нет. Если ввести нужный запрос в поисковик, то он выдаст десятки самых различных детских лагерей военного толка: «Форпост», «Партизанский край», «Бородино», «Разведбат». Весьма недурственный выбор для родителей, желающих оторвать своих детей от компьютеров и отправить их туда, где точно научат уму-разуму. Да еще и с идеологического одобрения государства. Только летом прошлого года в таких лагерях «отслужили» 4,5 тысячи подростков со всех регионов России. А ведь есть еще патриотические (не обходящиеся без «военно-») акции, есть телевизор, и везде – война, война, война.

Интересно, чему учат в этих модифицированных «Орлятах», и кому все это нужно.

Вот, например, детский военно-спортивный лагерь «Форпост» и главная страница его сайта. Здесь посетителей приветствуют жизнерадостной фразой «Добро пожаловать в нашу маленькую «детскую армию»:

Изучить устройство автомата и использование противогаза – приемлемо. Узнать азы оказания медицинской помощи – очень хорошо, всегда может пригодиться. Научиться ориентированию на местности – отлично. Но дальше идет нечто любопытное: «Огневая подготовка: пробуем стать настоящими снайперами и научиться метко стрелять из пневматических винтовок», Фортификация: дети попробуют построить простейшие военные укрепления, заминировать полосу обороны«Тактика: как правильно организовать оборону и замаскироваться, а также, как взаимодействовать в наступлении или вести разведку».

Замечу, что возраст детей – десять лет.

А это уже другие сборы – «Рекрут». Название обыкновенное, зато специфика бросается в глаза: православный военно-патриотический лагерь. Здесь детей учат не только военным азам, но еще и духовно-нравственным. Сразу понятно: война войной, а молитва по расписанию.

Кстати, духовно-нравственная составляющая здесь состоит из утренних и вечерних молитв, изучения основ Закона Божьего, духовных бесед со священником, участия в исповеди и причастии. Но в этом лагере хотя бы не роют окопы и не учат детей мастерству снайперов: из военного только спортивная пулевая стрельба («не убий») да рукопашный бой («подставь правую щеку»). И то хорошо.

Теперь – «Разведбат». Здесь по сравнению с двумя вышеуказанными лагерями все довольно просто. Слово «патриотический» в названии не стоит, только «военно-спортивный». Исходя из этого, детей учат выживанию в условиях дикой природы, оказанию медпомощи, скалолазанию и всему в этом духе. Выделяется только это:

Ну а теперь вернемся обратно в Ханты-Мансийск, где подобный лагерь откроется впервые. О его назначении неоднозначно высказался глава города Максим Ряшин: «Убежден, что патриотическое воспитание без военной составляющей будет абсолютно не полным, не эффективным. Поскольку цель такой работы развить у подрастающего поколения готовность защищать свою Родину, а это является основным в иерархии человеческих ценностей».

Хочется поинтересоваться у Максима Ряшина, куда из этой «иерархии ценностей» подевались гуманизм и любовь, образование и труд, свобода и братство? И вообще почему в нашей стране понятия «военный» и «патриотичный» ставят в одну линию?Поймите меня правильно, обучение военным навыкам – вещь неплохая с точки зрения физподготовки и дисциплины, но только если мы говорим о молодежи, а не о десятилетних детях.

Воспитанник детского военно-патриотического лагеря «Застава» (Фото: Телекомпания «Четвертый канал»)

В конце концов, почему в современной России стало чем-то нормальным давать малолетним в руки автомат, учить их метать ножи и ходить в разведку? Этим должны заниматься взрослые люди со сформировавшимся сознанием и мировоззрением. Нам по всем фронтам твердят: «О, боже! Из заграницы идет бесконечный поток жестоких фильмов, которые портят наших детей!». Но, простите, чем эти жестокие фильмы отличаются от того, чему младшеклассников учат в наших «военных лагерях»? Местом дислокации?

Не нужно забывать, что поколение, которому с детства привили военное мировоззрение, никогда не сможет мыслить «мирными» категориями. Это словно ружье, которое висит на сцене во время спектакля, и которое однажды выстрелит.

А потому водите детей в походы, учите разжигать (а уходя, – тушить) костры, ставить палатки, сплавляться по речкам, помогать тем, кто нуждается в помощи и любить этот мир весь, без деления на свое-родное и чужое, от чего нужно защищаться с самых пеленок. Уже давно настало время понять, что стране нужен не разрушительный патриотизм, а созидательный, что война больше не может быть движущей силой развития. Пусть, наконец, ее место займет наука и просвещение.

Просто подарите детям детство, а не лепите из них спартанских (или оруэлловских?) мальчиков.