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​Спартанские мальчики

Через пару недель в Ханты-Мансийске откроется лагерь для детей в возрасте от 12 до 14 лет. Два отряда, дневное пребывание, - классика. Только по своей специфике лагерь этот военно-патриотический и зовется он «Юный спецназовец». В нем детей будут учить рукопашному бою, огневой подготовке и общевоенным дисциплинам. Для того, чтобы все это действо провернуть, в лагерь в качестве преподавателей пригласили боевых офицеров Росгвардии.

Для Югры эта затея, может быть, и в новинку, но для всей России – уже нет. Если ввести нужный запрос в поисковик, то он выдаст десятки самых различных детских лагерей военного толка: «Форпост», «Партизанский край», «Бородино», «Разведбат». Весьма недурственный выбор для родителей, желающих оторвать своих детей от компьютеров и отправить их туда, где точно научат уму-разуму. Да еще и с идеологического одобрения государства. Только летом прошлого года в таких лагерях «отслужили» 4,5 тысячи подростков со всех регионов России. А ведь есть еще патриотические (не обходящиеся без «военно-») акции, есть телевизор, и везде – война, война, война.

Интересно, чему учат в этих модифицированных «Орлятах», и кому все это нужно.

Вот, например, детский военно-спортивный лагерь «Форпост» и главная страница его сайта. Здесь посетителей приветствуют жизнерадостной фразой «Добро пожаловать в нашу маленькую «детскую армию»:

Изучить устройство автомата и использование противогаза – приемлемо. Узнать азы оказания медицинской помощи – очень хорошо, всегда может пригодиться. Научиться ориентированию на местности – отлично. Но дальше идет нечто любопытное: «Огневая подготовка: пробуем стать настоящими снайперами и научиться метко стрелять из пневматических винтовок», Фортификация: дети попробуют построить простейшие военные укрепления, заминировать полосу обороны«Тактика: как правильно организовать оборону и замаскироваться, а также, как взаимодействовать в наступлении или вести разведку».

Замечу, что возраст детей – десять лет.

А это уже другие сборы – «Рекрут». Название обыкновенное, зато специфика бросается в глаза: православный военно-патриотический лагерь. Здесь детей учат не только военным азам, но еще и духовно-нравственным. Сразу понятно: война войной, а молитва по расписанию.

Кстати, духовно-нравственная составляющая здесь состоит из утренних и вечерних молитв, изучения основ Закона Божьего, духовных бесед со священником, участия в исповеди и причастии. Но в этом лагере хотя бы не роют окопы и не учат детей мастерству снайперов: из военного только спортивная пулевая стрельба («не убий») да рукопашный бой («подставь правую щеку»). И то хорошо.

Теперь – «Разведбат». Здесь по сравнению с двумя вышеуказанными лагерями все довольно просто. Слово «патриотический» в названии не стоит, только «военно-спортивный». Исходя из этого, детей учат выживанию в условиях дикой природы, оказанию медпомощи, скалолазанию и всему в этом духе. Выделяется только это:

Ну а теперь вернемся обратно в Ханты-Мансийск, где подобный лагерь откроется впервые. О его назначении неоднозначно высказался глава города Максим Ряшин: «Убежден, что патриотическое воспитание без военной составляющей будет абсолютно не полным, не эффективным. Поскольку цель такой работы развить у подрастающего поколения готовность защищать свою Родину, а это является основным в иерархии человеческих ценностей».

Хочется поинтересоваться у Максима Ряшина, куда из этой «иерархии ценностей» подевались гуманизм и любовь, образование и труд, свобода и братство? И вообще почему в нашей стране понятия «военный» и «патриотичный» ставят в одну линию?Поймите меня правильно, обучение военным навыкам – вещь неплохая с точки зрения физподготовки и дисциплины, но только если мы говорим о молодежи, а не о десятилетних детях.

Воспитанник детского военно-патриотического лагеря «Застава» (Фото: Телекомпания «Четвертый канал»)

В конце концов, почему в современной России стало чем-то нормальным давать малолетним в руки автомат, учить их метать ножи и ходить в разведку? Этим должны заниматься взрослые люди со сформировавшимся сознанием и мировоззрением. Нам по всем фронтам твердят: «О, боже! Из заграницы идет бесконечный поток жестоких фильмов, которые портят наших детей!». Но, простите, чем эти жестокие фильмы отличаются от того, чему младшеклассников учат в наших «военных лагерях»? Местом дислокации?

Не нужно забывать, что поколение, которому с детства привили военное мировоззрение, никогда не сможет мыслить «мирными» категориями. Это словно ружье, которое висит на сцене во время спектакля, и которое однажды выстрелит.

А потому водите детей в походы, учите разжигать (а уходя, – тушить) костры, ставить палатки, сплавляться по речкам, помогать тем, кто нуждается в помощи и любить этот мир весь, без деления на свое-родное и чужое, от чего нужно защищаться с самых пеленок. Уже давно настало время понять, что стране нужен не разрушительный патриотизм, а созидательный, что война больше не может быть движущей силой развития. Пусть, наконец, ее место займет наука и просвещение.

Просто подарите детям детство, а не лепите из них спартанских (или оруэлловских?) мальчиков.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 177, комментариев: 3


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Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 16:10
Всё совершенно верно. а ещё русская народная страсть к мемориальным комплексам м памятникам. некрофилия какая-то. Везде воины, воины,воины....и очень мало доброго и созидательного.
Саша Алексеев
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Сегодня в 16:28
Мсье Ряшин, на мой взгляд, вполне доходчиво изложил надежды и чаянья, возлагаемые государством на очередные потешные полки, и они опять не оригинальны.
Готовность безоговорочно, от кого укажут, защищать Родину - вот основная задача юных спецназовцев. А о том, что в понимании властьпридержащих они сами являются и государством, и родиной - вполне можно догадаться, наблюдая всё вокруг происходящее.
Так что никаких противоречий тут нет, система заранее комплектует себе охранку, строгает из ваших детей будущих держиморд. Не забывайте об этом, отправляя свое ненаглядное чадо в чуткие руки молодцов из Росгвардии.
Ал_
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Сегодня в 16:36
Вот такие у нас "традиционные ценности", растим "пушечное мясо". С автором полностью согласен, не дело это всё. О каком развитии, прогрессе и будущем страны можно говорить "разбирая автомат калашникова"?

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