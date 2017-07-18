Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО

Фото А. Андронова (2012 год)

Пять лет назад в нашем городе впервые за его историю был установлен публичный памятник земляку — почетному гражданину Сургута, журналисту, краеведу, общественному деятелю Ивану Прокопьевичу Захарову.

Торжественное открытие состоялось 18 июля 2012 на территории СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа. Место для монумента выбрано неслучайно — до последних дней своей жизни Иван Прокопьевич работал в редакции газеты «Новый Город», где вел свою рубрику.

«Дневники Ивана Захарова» по прежнему выходят в газете «Новый Город» на полосах «Старого Сургута».