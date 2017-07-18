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​В городе маневры

Вслед за мостом через парк «За Саймой» в Сургуте был отрыт еще один «живой труп» – тема, терзавшая умы пару десятков лет назад. Речь идет об объединении Сургута и Сургутского района в единое административное целое.

Я не в курсе, как этот процесс мог бы выглядеть с точки зрения федерального и регионального законодательства, да это и неважно. Поскольку объединения не будет по не менее банальной причине, чем отсутствие путепровода над парком – если там нет денег, то тут нет маневра.

При этом очевидно (по крайней мере, мне), что подобное объединение могло бы дать определенный экономический выхлоп. Сургут и район, по сути, связаны сильнее, чем иной областной центр с областью, даром что масштаб территорий более чем сопоставим. Обычно город – это промышленность, логистика, социальные услуги и перспективы, а местность за городом – сельское хозяйство, рекреативные зоны и безнадега. Недаром село планомерно вымирает, а города более-менее живы.

У нас же связь более глубокая – основной налогоплательщик и Сургута, и района, «живет» в городе, а работает, по большей части, в районе. Также с районом во многом связана деятельность и других профильных городских активов – вспомним тот же ЗСК. Предприятиям наверняка было бы куда легче взаимодействовать с одной административной единицей вместо двух, поскольку их экономические и прочие интересы уже давно подсознательно объединили город и район.

В Сургутском районе – вполне жизнеспособная поселковая система, эдакие микрорайоны, разбросанные по карте. Уровень жизни в Сургуте и районе вполне сопоставим. То есть и с точки зрения выравнивания социальных показателей картина вполне благостная, район даже побогаче будет.

Формальная логика за объединение. Эти же аргументы витали в воздухе и двадцать лет назад. Но – не случилось. И не случится. Поскольку там, где успели сформироваться две административные структуры, их слияние будет, по сути, поглощением со всеми вытекающими факторами. Очевидно, что в борьбе мэра и главы администрации района уцелеет кто-то один, второй или пойдет на вынужденное снижение статуса, или вовсе – на выход. Ну и команды – соответственно. За такое бьются отчаянно, только перья летят, лучше и не начинать.

Можно предположить, что борьбы не будет – кого назначат в Хантах, тот и главный. Возможно, что вообще кто-то третий. Назначат куратора сверху – и до свидания. Местным такой расклад тоже не выгоден.

А Хантам нужен подобный суперрегион? Югра и без того является частью матрешки, а тут еще одно новообразование внутри, пусть и контролируемое до поры до времени. Слияние двух самых мощных муниципальных единиц – априори фактор нестабильности. Поэтому Ханты в добром уме и твердой памяти вряд ли пойдут на создание потенциального конкурента самим себе, ибо политика – это разделяй и властвуй, а не объединяй и делегируй.

Идем дальше – куда аппарат девать?! Трудоустроить на адекватных должностях всех ныне работающих в мэрии и администрации района вряд ли выйдет. Нельзя же, в конце концов, продублировать все департаменты и службы или, как вариант, раздуть штат вдвое. Говорите, можно? Хорошо, допустим, всех утоптали в одно штатное расписание. И даже еще кучу нужного народа пристроили.

Но! Руководящих должностей все равно окажется меньше, если вести речь об одном бюджете. И, главное, все эти должности окажутся в одной обойме – пространство для карьерного маневра в Сургуте резко сожмется. Не сможет уже условный первый заместитель мэра Макущенко стать главой района, не сможет условная Османкина обрести новый смысл в жизни после отставки и т.д. Переходы из города в район и обратно – это своеобразная подушка безопасности, на любом уровне чиновничьей лестницы. Этого чиновники у себя отобрать уж никак не смогут.

Да, есть еще Думы со своим сравнительно небольшим аппаратом, но в полноценную альтернативу они вряд ли превратятся, масштаб не тот. Вот и получается, что вертикаль вертикалью, но параллельно существующие вселенные не только пересекаются, но и нуждаются друг в друге – именно в качестве отдельных субъектов. Объедини их – зачахнут обе, покроются авторитаризмом и коррозией.

Так что не будет объединения. Не было еще в России прецедента, когда чиновничья среда не делилась бы почкованием, а совершала нечто совсем противоположное.

Ну и, совсем в заключение, ­– зачем всплывают эти мертворожденные темы, которые были отработаны давным-давно, и списаны в утиль? Мост, объединение города и района, так и до очередной покупки Роснефтью Сургутнефтегаза (тьфу-тьфу-тьфу) дойдет. Мне кажется, нынешняя скудная повестка дня рождает подобные фантомы, ибо говорить всерьез об актуальном не получается (или нельзя), а заполнять информационный вакуум чем-то надо. Или это отвлекающий маневр – пока с мостом решали, пока про объединение думали, тут и март 2018 подоспел. А там можно снова про мост вспомнить. Или, допустим, про пляжи.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 87, комментариев: 0


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