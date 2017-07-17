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​Черти что!

«Рабочая группа по вектору развития "Градостроительство" рекомендует администрации города запланировать корректировку генерального плана в части рассмотрения целесообразности исключения эстакады над парком "За Саймой».

К такому решению пришли коллеги на заседании рабочей группы по вектору «Градостроительство». Ну, что ж, маленькая, но все-таки победа сил добра и света над силами тьмы и зла.

Чем больше я живу на этой грешной земле тем больше убеждаюсь, что чиновники скрытые мазохисты. Придумают какую-нибудь ахинею и получают удовольствие от того, что их потом люди песочат в хвост и в гриву. С самого начала, а это было в семидесятых, этот нелепый путепровод становился источником скандалов и противостояния общественности и чиновников. В последний раз жители улицы Университетской настояли на том, что бы путепровод изменил свое направление и не выходил на их улицу, как это было раньше. Ну что ж, теперь он выходит на Ленина. И каждый раз чиновники от архитектуры делали вид, что не понимают, из-за чего люди недовольны. Делают вид и в этот раз.

Объясняю. Управлению природопользования и экологии дано задание разработать концепцию благоустройства парка «За Саймой». После разработки концепции приедет какой-нибудь разработчик из какого-нибудь Омска и будет разрабатывать проект парка, основываясь прежде всего на генеральном плане, а генеральный план в части парка за «За Саймой» выглядит так:

Как вы видите, парк разделен на две части, и проект естественно превратится в черти что. И когда слышишь объяснение чиновников о том, что на проекте парка не скажется размещение путепровода, становится смешно. Это как? Приезжают разработчики, а им и говорят: «Не обращайте внимания на эту жирную полосу посередине парка, представьте, что ее просто нет. Ведь путепровод построится не раньше 2030, а может и вообще не построится». Так, что ли?

Есть и еще пикантный момент, проходящий красной нитью через весь этот скандал. Никто не понимает, о чем, собственно, речь. Ну, в прямом смысле этого слова, что это за путепровод такой. Какая у него высота? На сколько полос? Какова ширина просеки? Сколько автомобилей будет проезжать? Можно ли будет под ним гулять или нет? И так далее.

Ответы на эти вопросы я и пытался получить, инициируя заседание рабочей группы по вектору «Градостроительство». Ответ был: «Мы не знаем».

Окей, ну, может быть, вы хотя бы приведете в пример другого города, где подобное решение реализовано.

Привели. Воронеж. Смотрим на Воронеж сверху.

Видим, что эстакада затрагивает только край парка, это во-первых. Смотрим теперь на то, как это выглядит с земли.

Выглядит печально. Это во-вторых.

Есть еще примеры?

Пока мы ждем примеров, подведу предварительные итоги:

1. Нет никаких аргументов, объясняющих, что же такого страшного произойдет, если исключить путепровод из генерального плана.

2. Возникла странная, но часто встречающаяся ситуация, когда чиновники включают в генеральный план то, что сами не понимают. А ведь если не знать хотя бы основных характеристик этого путепровода невозможно даже начинать просчитывать риски, с этим связанные. В первую очередь, экологические.

3. Нависла реальная угроза того, что из-за путепровода, стоящего в генеральном плане, деньги, потраченные на разработку концепции проекта парка, а потом и на реализацию этого проекта, будут потрачены зря. Другими словами парк будет спроектирован с учетом путепровода, который появится не раньше 2030 года, а скорее всего никогда. И вместо концептуально продуманного парка мы получим черти что.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 82, комментариев: 0


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Мнения

​Черти что!

​Черти что!
Приезжают разработчики, а им и говорят: «Не обращайте внимания на эту жирную полосу посередине парка, представьте, что ее просто нет. Ведь путепровод построится не раньше 2030, а может и вообще не построится».
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 16:20
81 0
​Время вернуть Сайму в город

​Время вернуть Сайму в город
Уверен, что в парке, где сейчас организовали пляж, должно быть сделано место для купания, а по другим рукавам Саймы должны ездить катера вплоть до ЗАГСа. Это было бы очень красиво – из ЗАГСа по реке.
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 14:30
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