​Время вернуть Сайму в город

Все началось очень давно. Когда по хлипкому мосту через ручеек ездила «Единица». А рядом строили что-то грандиозное. Строили долго. Но все-таки.: «Мы строили, строили и наконец построили»! Честно, уже не помню в каком году в Сургуте появилась плотина Саймы, новая крутая дорога по ней и, кстати, чугунное ограждение моста-плотины (мне тогда казалось, что это вообще крутотень, прям как в Питере).

Но прошло много лет и за эти годы, как была Сайма недорекой, недоводоемом, так и осталась. В одном рукаве недоделали мосты-плотины, В другом по мостам-плотинам ходить вообще невозможно – они идут из ниоткуда в никуда. А каждую осень вода уходит (точнее ее сливают) и обнажается… Да что только не обнажается!? Вся многовековая жизнь города с упором на последние десятилетия.

Ну так вот. Мне кажется, что пора уже, наконец, администрации города решиться и составить грандиозный план Очистки (с большой буквы «О») и облагораживания (с той же буквы) реки. Мне думается, что в конце-концов Сайма должна превратиться в огромный магнит для горожан разных возрастов и разных интересов, тем более что находится она в центре города.

Уверен, что в парке, где сейчас организовали пляж, должно быть сделано место для купания, а по другим рукавам Саймы должны ездить катера вплоть до ЗАГСа. Это было бы очень красиво – из ЗАГСа по реке. Ну и конечно набережные – приличные, Гранитные… С большой буквы «Г» в приличном понимании этого слова, а не с буквы «Г» в том понимании, в каком сейчас находиться наша городская речка.

Сделайте хотя бы комплексный проект, чтобы все видели, лицезрели. Ну, лет этак на пять… Что? Говорите, не получиться за пять? Ну, сделайте на десять. Ну, чтобы было видно, в какой картинке город будет жить ну хоть когда-нибудь! Может, конечно, я не прав. А как вы это видите, друзья?