​Пост-советская нормативность

Не знаю, как у вас, а у меня на жестком диске заведена папка «Странности», в которую я методично копирую новости о действительно странных событиях в РФ за последние года 3-4, и скопилось их множество. Итак… В одном городе человека приговорили к двум годам строгого режима за исполнение некоей песни, в другом – другого человека приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за репост в соцсети материала, в котором говорилось об участии СССР в оккупации Польши в 1939 году, в третьем –изъяли из продажи плюшевых ежей, потому что не понятно, это девочка-еж или мальчик-еж, дырочка подходит и для пупка и еще для кое-чего, в четвертом хотят отвадить детей от интернета, дескать, с помощью оного «уничтожают народонаселения с помощью нейролингвистического программирования», в пятом городе запрещают занятия хатха-йогой, как оккультного безобразия. А еще вышло интервью с ректором Национального исследовательского ядерного университета называется «Хорошего ядерщика без религии не воспитаешь».

Казалось бы, разные события, а вырастают они из одного корня. Из желания норматировать среду, в которой мы живем. И за образец берется нормативная среда в СССР, тогда сверху прописывалось, как советский человек должен воспринимать искусство, историю, информацию. Во времена СССР у нас вообще не было плохих новостей, а только рассказы о трудовых успехах. Когда происходили жуткие вещи, никто этого не знал, правдивые новости можно было узнать лишь по «вражеским голосам» сквозь вой глушилок.

Нормативная сфера культуры в СССР описывается так: «Одной из центральных задач, постоянно стоящих перед обществом, является сохранение его целостности и стабильности. Для поддержания стабильности и устойчивости обществу необходимы ориентиры. Единство той или иной общности обеспечивается наличием норм. Культурная норма – это стандарт культурной деятельности, регулирующий поведение людей, выражающей их представление о желательном, должном. Культурные нормы определяют правила поведения, принятые в данном обществе, а также утверждают идеалы и эталоны культуры». Повторим: советская нормативность регулировала поведение, мораль и представление об идеале, обеспечивала стабильность. А то искусство, что выламывалось из советской нормативности, было заклеймено ярлыками «антисоветское», «неофициальное», «контркультурное». Оно громилось с властных трибун и громилось в полном смысле, если вспомнить т.н. «бульдозерную выставку» в Москве 1974 года.

А что касается свежих новостей – то вы, думаю, слышали о переносе премьеры балета «Нуреев» в Большом театре или о неоднократных попытках запрета фильма «Матильда» Алексея Учителя. Тут налицо присутствие весьма сильной православной нормативности, которая вовсю диктует, как одеваться, как следует себя вести, как относиться к гаджетам, какое искусство правильное. Православная нормативность, мы видим, вмешивается в жизнь, далекую от церкви. И, разумеется, сегодняшние чиновники от культуры извлекли бы немалую выгоду из возвращения страны к нормативным временам СССР. Очень удобно: не нужно ничего делать, не нужно узнавать новое, соревноваться с другими и таким образом совершенствоваться. Спускай сверху нормы и живи спокойно.

Помню, как в советские времена сверху навязывалась так называемая молодежная эстрада – аккуратно выглядящие участники ВИА, песни для которых писали дяди из Союза композиторов. У этих песен было свое прилизанное звучание, своя лексика. Но все эти ВИА были исключительно схожи – внешним видом, голосами, поведением.

В те же ранние 80-е главным стимулом у молодого думающего музыканта (а мы с моими друзьями полагали, что мы обязательно должны стать рок-музыкантами) был эскапизм, попытка найти способ выскочить из этой душной реальности, найти для себя эстетический чердак, такую нишу, в которой ты будешь чувствовать себя настоящим – а не тем кукольным Кеном из телевизионных ВИА. И нам тогда это удалось, мы отыскали выход из душной реальности, отогнули прутья окружающих нас решеток – и с помощью рок-н-ролла смогли убежать от серой повседневности и превратиться в воображаемых Боба Дилана или Роберта Фриппа. И когда мы осенью 86-го года впервые вышли на настоящую сцену, то добрая половина зала не могла нас принять в силу той же советской нормативности, мы просто выламывались из тогдашнего шаблона, – ведь мы пели песни на обычном разговорном языке, который в силу той же привычной нормативности воспринимался как марсианский.

С тех пор прошло больше 30 лет, но до сих пор подспудно продолжаются все те же разговоры о том, что «зато в СССР была великая культура». Эта схема, по большому счету воспроизводящая нормативно-пассивное восприятие культуры, успешно продолжает это воспроизводство и по сей день. Увы, и публика за последние годы«растренировалась»: она чаще всего не в состоянии оценить сложное – и лишь то, что где-то наверху, назвали правильным, патриотически-выверенным.