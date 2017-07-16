Губернаторская уха. Глава Тюменской области накормил гостей фестиваля "Сибирский разносол"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев приготовил уху по собственном рецепту и накормил гостей фестиваля "Сибирский разносол", который прошел в эти выходные в Тобольске.

Глава региона поделился с гостями своим секретом. Чтобы приготовить сибирскую уху по рецепту от губернатора, нужно сварить бульон из трех видов рыбы - например, муксуна, стерляди и окуня. На дне глубокой кастрюли обжарить на смеси оливкового и сливочного масел мелко порезанные картофель и морковь. Добавить немного бульона и тушить несколько минут. Затем оставшийся бульон довести до кипения, добавить разделанное филе рыбы. За несколько минут до готовности бросить в варево мелко нарезанные белый и фиолетовый репчатый лук, укроп, петрушку, зеленый лук, крапиву и свежие томаты. Можно добавить немного мелко рубленного чеснока. Перед снятием с огня - соль и черный перец по вкусу

"Главное - чтобы рыбка в миске была, чтоб не густо было и не жидко", - приговаривал Владимир Якушев, угощая гостей ухой. Судя по отзывам, тоболяки остались довольны губернаторской ухой.