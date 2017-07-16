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«Кстати, меня нельзя фотографировать». «Новый Город» публикует интервью с борцом против наркотиков

Интервью с сотрудником отдела контроля за оборотом наркотиков сургутского УМВД заранее обещало стать нестандартным. Началось оно с короткого телефонного разговора, когда оперуполномоченный Денис Султамутов, назначая время встречи, посоветовал нам приехать утром. На уточнение: «Во сколько?», он ответил: «Можно в девять, можно в восемь. Я в любом случае буду здесь».

На интервью мы прибываем с фотографом, и какое-то время стоим у пункта охраны, дожидаясь, пока за нами спустятся. Денис Султамутов встречает нас в гражданской одежде и провожает наверх. Где-то на полпути к кабинету он бросает через плечо: «Кстати, меня нельзя фотографировать». Мы очень удивлены, но никакие уговоры на него не действуют: нельзя, и все тут. Не положено.

Однако стоит признать: работа Дениса отличается от того, что делают врачи, учителя и пожарные, о которых мы писали раньше. Ведь в его профессии даже маломальская известность обязательно будет сопряжена с лишней опасностью.

— Почему вы выбрали полицию?

— Всегда хотел здесь работать, других вариантов никогда не рассматривал. У меня не было никакого примера перед глазами в виде родственников, служивших в органах, однако старший брат с детства настраивал меня, что, когда вырасту, должен стать полицейским. Причем у него это не получилось, ну, а я после армии прошел отбор, тестирование и начала работать.

— В Сургуте?

— Нет, сначала в Нефтеюганске, где четыре года проработал участковым. А в апреле 2016-го уже перевелся сюда. Вообще, борьба с наркооборотом — это наиболее интересная работа, живая. Мы никогда не сидим в кабинете, постоянно находимся, как говорится, «в поле», много общаемся с людьми. На этом месте очень сильно ощущается польза, которую мы приносим городу, изымая большое количество наркотиков.

— Судя по всему, ваш рабочий день начинается очень рано?

— С восьми утра и порой на несколько дней.

— Сильно изматывает?

— Да, подолгу не видим семьи. Но работа затягивает.

— Смысла спрашивать нет, но все-таки: как именно вы работаете с подозреваемыми, как выходите на тех, кто занимается распространением наркотиков?

— Это оперативные моменты, и я не могу о них говорить. Если кратко: мы устанавливаем личность интересующего нас гражданина, ищем данные на него, после чего задерживаем. Также нам регулярно поступают сообщения от жителей, которые обнаруживают закладки у себя в подъездах: в углах, за косяками, в электрощитах.

Работа в полиции всегда подразумевает опасность, потому что мы выходим на преступника, который прекрасно понимает, что ему грозит: за сбыт предусмотрены большие сроки, до 20 лет. Поэтому и вести себя он может непредсказуемо.

— Какие наркотики вы изымаете чаще всего?

— Синтетические. Что-то изготавливают на территории России, что-то привозят из-за границы. Не знаю, стало наркотиков больше или меньше, но одно могу сказать точно: их в городе очень много. И употребляет их в основном молодежь. Сначала мы, как правило, выходим именно на них, а уже потом, по цепочке — на тех, кто занимается сбытом. Причем эти, последние, чаще всего тоже наркозависимы. И они приезжают в Сургут по вахте из других городов.

— Ваш отдел ведет какую-то работу с теми, кто уже подсел на наркотики?

— Мы беседуем, стараемся направить людей в клиники. Но наркотики — это действительно огромная проблема. Их ведь употребляют даже школьники и люди из благополучных семей. А спустя полгода их психика уже полностью нарушена. От синтетических наркотиков люди быстро прекращаются в зомби. Два-три месяца, и человека нет. Страшно то, что и лечить их уже бесполезно.

— Вы испытываете личные чувства к тем, кого задерживаете? Ненависть?

— Ненависти нет, на работе многие чувства притупляются. Здесь нужны не эмоции, а умение быстро думать и быть выносливым. Могу сказать, что наша работа очень сложная, мы буквально живем ею, однако это полностью оправдывается в те моменты, когда мы задерживаем очередного преступника с большой партией наркотиков.

Анастасия Семихатских


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16 июля в 11:38, просмотров: 1121, комментариев: 1


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Комментарии:
shpargalo@gk.ru
не нравится
19 июля в 11:08
Денис,молодец что вы занимаетесь этой проблемой...1. Подумайте как в нашем городе избавиться ключей домофона.это ключи профессиональные....заходят все, у кого есть, рассовывают в щели подъезда...и наркота заходит спокойно и берет эту гадость...до кого можно достучаться....это вопрос.....страдают все живущие люди нашего города....

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