​Президенты бранятся – только тешатся // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru разделилась на два лагеря: 40,6 процентов опрошенных положительно ответили на вопрос «Вы следите за переговорами Путина и Трампа в Гамбурге?», остальные 59,4 процента отрицательно.

ри этом, согласно опросу, всего 31 процент считает, что эти переговоры имеют высокую значимость для России. О том, что значимость всё-таки будет низкая, заявили 47 процентов респондентов. Не смогли определиться с ответом 22 процента респонедентов.