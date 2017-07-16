​Уличная реклама плодится, а должна уменьшаться // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru считает, что рекламных конструкций в Сургуте должно быть меньше. Такую позицию поддержали более 80 процентов респондентов и лишь чуть более 3 процентов заявили, что рекламных конструкций в городе не хватает. В свою очередь 11 процентов считают, что рекламных конструкций должно остаться столько же, сколько имеется, и всего 4,6 процента не смогли определиться с выбором.

Также более половины опрошенных (52,4 процента) согласились с мнением, что рекламных конструкций в Сургуте становиться всё больше. О том, что их осталось столько же, сколько и раньше, заявила треть (31,1 процент). Лишь десятая часть (10,7 процентов) считает, что их становится меньше, и всего 5,8 процентов не смогли определиться.

Власть давно декларировала уменьшение наружной рекламы и хотела разобраться с этим вопросом, однако рекламных конструкций, судя по всему, становится все больше и больше.