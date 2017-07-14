Бренд «Сделано в Сургуте» — больше, чем бренд

Несколько лет назад был представлен горожанам бренд «Сделано в Сургуте». Тогда многие сургутяне поддержали эту идею, но официально он так и не был принят. Сейчас разрабатывается логотип, и администрация города планирует утверждение сургутского фирменного знака качества. Это, безусловно, замечательная идея. Сегодня Сургут во многом самодостаточный город. Он не только является энергетическим сердцем Югры, у нас динамично развивается «пищевая панель». Давно полюбилась сургутянам и гостям города замечательная продукция мясокомбината «Сургутский», нашего местного хлебозавода. Хорошего качества у нас выпускаются сургутские напитки: лимонад, квас, пиво.

В последние годы активно развиваются фермерские хозяйства, выпускают мясную и молочную продукцию высокого качества.

Традиционно Сургут был богат рыбой, грибами, ягодой и орехами. Сургутяне всегда славились гостеприимством и радушием, угощали гостей рыбными и брусничными пирогами. Это все, безусловно, имеет право выпускаться под сургутским брендом.

Но не надо забывать и о сургутских архитекторах и строителях: у нас возводятся уникальные жилищные комплексы, строятся дороги и мосты, реализуются собственные проекты, применяются уникальные современные технологии.

Но не хлебом единым жив человек. У нас активно развивается культура, успешно работают городские творческие коллективы: театры, хореографические и вокальные ансамбли. Сургутские музыканты, поэты, художники создают самобытные творческие произведения.

Очень хочется, чтобы присваивая знак качества «Сделано в Сургуте» учитывался широкий спектр выпускаемой сургутянами продукции. И очень важно, чтобы информация о присвоении сургутского бренда была доступна для горожан, чтобы жители могли давать свою оценку. Для меня, основателя компании, деятельность которой направлена непосредственно на комфортное проживание сургутян в своем городе, очень важна обратная связь с жителями и понимание правильности избранного нами пути.