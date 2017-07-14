Сегодня, 14 июля, в 14.00 Сургут принял участие в онлайн-конференции правительства округа с участием губернатора Натальи Комаровой. Одной из основных тем, поднятых в процессе видеосвязи стал законопроект, по которому более 500 тысяч молодых югорчан получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

СИА-ПРЕСС публикует выступление Натальи Комаровой по этому вопросу:

В минувшую субботу состоялось заседание семейного совета Югры, и центральной темой повестки этого заседания стали предложения общественников, многодетных семей и старожилов по поводу плана принятия «Десятилетия детства» в Российской Федерации. Будущий год ознаменован для нашей страны и региона событиями исторического масштаба: 25-летие Конституции РФ, 825 лет со дня первого упоминания о Югре и зарождения государственности на югорской земле. На такое сочетание дат как раз и обратили внимание сторожили и общественники. Они предложили отметить этот рубеж решением в отношении югорчан, родившихся в новейшей истории нашей страны, за эти четверть века.

Инициатива нашла отклик у окружных депутатов, и накануне я поддержала соответствующую законодательную инициативу. Сегодня этот закон уже принят и подписан. Он позволит в 2018 году единовременно выплатить по 5 тысяч рублей тем, кто родился в Югре с 1993 года (когда регион был провозглашен самостоятельным субъектом Российской Федерации) по 31 декабря 2017 года.

По оценкам, получателями выплаты станут 515 тысяч молодых югорчан. Это почти треть населения автономного округа. За 25 лет здесь родилось и выросло поколения, которому предстоит развивать современную Югру, беречь традиции, экологию, заботиться о родителях и детях.

Думаю, что выражу мнение всех родителей: мы желаем, чтобы жизнь югорских детей сложилась. Это выплата детям от всех родителей округа, которые сегодня развивают Югру как лучшее место для жизни. Югра помнит и любит каждого.

Напоминаю, что эти выплаты носят заявительный характер для всех за исключением льготной категории населения, которая стоит на учете в департаменте социального развития.

Прошу не забыть студентов, проходящих очное обучение за пределами региона.

Также у меня просьба к департаменту по управлению государственным имуществом: пожалуйста, все решения и ход их реализации, касающиеся ликвидации государственного предприятия Фонд Поколений, проводить максимально публично.