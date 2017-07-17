Эстакаду прочь от парка! // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru высказалась против эстакады над парком «За Саймой» в Сургуте. Эту позицию поддержали почти 70 процентов участников опроса. О том, что эстакада нужна, заявили 21 процентов респондентов, а почти десять процентов не смогли определиться с выбором.

Напомним, что депутат думы Сургута Алексей Кучин недавно поднял вопрос о необходимости убрать даже сам проект путепровода над парком из генплана города, дабы обезопасить главную зеленую зону города от уничтожения. Теперь дело за объявлением публичных слушаний и внесением изменений в генплан. Следите за развитием темы на siapress.ru