Если в школе есть поборы, то молчание — худший выход

Неоднозначную ситуацию, сложившуюся в гимназии им. Салманова в Сургуте, для газеты «Новый Город» и портала siapress.ru комментирует председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Если родители молчат, что с них собирают поборы под различными предлогами, а сами они при этом недовольны, то, получается, что они из-за своего страха, что их нежелание сдавать деньги навредит ребенку, только усугубляют ситуацию. Ведь в итоге у контролирующих ведомств нет инструментов для борьбы с поборами, так как если нет заявления, то, соответственно, нет и проблемы — как тут доказать, что было нарушение?

Хотелось бы призвать родителей не поддаваться на принудительное соглашательство, не поддаваться массовому психозу и не думать, что хорошее отношение к ребенку можно купить своим согласием на участие в поборах, особенно если это последние средства. Если родители не хотят или не могут, они не должны сдавать деньги, а если в таком случае на ребенка будет оказываться давление, то у них есть все основания заявить — школьника дискриминируют из-за того, что родители отказались что-то проплачивать.

Завуалированная покупка аттестата вообще ни в какие рамки не влезает. Тут родители должны иметь смелость сказать «нет», а если они молчат и не хотят афишировать, раскрывать свои имена, чтобы были основания для проверки и доказательная база — то они просто содействуют беспределу в гимназии. Какое юридическое и моральное право они в таком случае имеют, когда исподтишка жалуются на ситуацию? Ведь они сами выбрали приспособленческий вариант, который на самом деле ведет в никуда: деньги уходят, недовольство возрастает, а изменений к лучшему при таком раскладе ждать бесполезно.