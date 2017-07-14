Родители учеников гимназии им. Салманова рассказали о странной ситуации с «добровольными» взносами

В редакцию газеты «НГ» обратилась сургутянка (назовем ее Ольга), которая сообщила, что ее ребенку не выдавали аттестат за девятый класс, пока она не оплатила 1 500 руб­лей добровольных взносов в учебное учреждение: «Дочка пошла с обходным талоном в школу, где ей необходимо было проставить несколько подписей. Однако вернулась она домой с бумажкой, в которой было написано, что нужно внести 1 500 рублей добровольных пожертвований за дополнительную охрану». Свое настоящее имя женщина попросила не раскрывать по вполне понятным причинам: ее дочь продолжит обучение в стенах гимназии в десятом классе, и мама опасается давления на своего ребенка.

Как пояснила сургутянка, в обходном листе наряду с графами «библиотека» и «классный руководитель», где расписываются сотрудники школы, есть и еще одна строка — «бухгалтерия». Именно в ней и отказались проставлять отметку до момента, пока вышеуказанная сумма не будет уплачена: «Не только у нас такая ситуация, но и в 11 классе. Конец года — такое время, когда затраты на ученика и без того резко подскакивают, а тут еще принудительные пожертвования требуют, — негодует Ольга. — Мы заплатили, но очень странно, что добровольные взносы буквально заставляют платить под угрозой невыдачи документов».

За комментариями корреспондент «НГ» обратился непосредственно к директору гимназии имени Ф. К. Салманова Галине Мисюле. Директор поспешила снять с себя ответственность, разъяснив «НГ», что эта ситуация возникла не по вине руководства учебного учреждения: «Есть платные образовательные услуги — прейскурант, который утвержден администрацией, и второе — это плата за питание. Больше никаких средств мы взимать не можем.

Но в гимназии есть попечительский совет, который заключает с родителями договоры, в которых и прописаны дополнительные сборы».

Попечительский совет, как и педагогический, родительский, ученический и административный, входит в состав органа общественного управления гимназии — управляющего совета, который контролирует их деятельность.

«НГ» связался с его председателем Дмитрием Столбовым, который пояснил, что попечительский совет нужен, чтобы гимназия могла на законных основаниях собирать средства и распределять их на нужды: «С каждым родителем заключается договор, что они будут вносить определенную сумму на добровольных началах — сейчас это 500 рублей в месяц. Из этих сумм мы оплачиваем в том числе и услуги дополнительного охранника. Родители просто не поняли нас, им рекомендовали проверить задолженность по взносам, а не ставили ультиматум — это же незаконно».

Также Столбов отметил, что, если у кого-то из семей нет возможности оплачивать такие суммы, то договор можно расторгнуть. Однако тут же подчеркнул, что будет неправильно, если кто-то внесет деньги, а кто-то нет, ведь услугами пользоваться будут все ученики.

На момент публикации материала «НГ» стало известно, что все ученики гимназии получили свои аттестаты. Однако сам собой напрашивается вопрос: почему сургутские родители так часто стали недопонимать руководство школ и отдельных департаментов администрации? Вновь плохо была проведена разъяснительная работа?