На Кукуевицкого, 12, появился необычный объект. Зачем сургутянам холодильное чтиво?

Возле дома № 12 на улице Г. Кукуевицкого появился необычный холодильник. Расписанный художником и руководителем школы граффити «Гаражи» Максимом Яровым арт-объект создан не только с эстетическим умыслом. Перед нами полноценный общественный проект #свежеечтение, направленный на популяризацию книг.

«Была задумка создать арт-объект на территории сервисного-центра, — рассказызывает один из создателей проекта Олег Избаш. — Искали идеи в интернете и нашли новость о ребятах, установивших холодильник с книгами в своем городе».

Авторы #свежегочтения, вторым из которых является Марат Хайдаршин, трудятся в сфере ремонта крупной бытовой техники.

Это помогло им без проблем найти претендента на роль книжного хранилища. Кстати, холодильник хорош еще и тем, что обеспечивает сохранность фолианта.

Буккроссинг, на основе которого родилась задумка, — на пике популярности. Эта хорошая тенденция не обошла стороной и Сургут. Правила движения просты: возьмите понравившуюся книгу и положите взамен свою.

«Наш проект работает в тестовом режиме, — отмечает Олег Избаш. — Интерес со стороны прохожих есть — это факт. Мы планируем создать сеть холодильников, но нам необходима поддержка администрации, так как установить такой объект на улице без разрешения мы не сможем. Сейчас холодильник установлен на нашей частной территории, поэтому проблем нет».

Кстати, это не первый книжный холодильник у нас в городе. Так, в июне 2016 года в ИКЦ «Старый Сургут» был реализован аналогичный проект под символичным названием «Пища для ума».