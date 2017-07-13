​Как нам обустроить заборчики?

Последние три недели чудесные «поросячьи» заборчики перекрашиваются в зеленый цвет. Знаете, мое отношение двойственное. С одной стороны, поросячьи заборчики – это уже городской «бренд-цвет». С другой стороны в последнее время они выглядели не лучшим образом, а если честно сказать, просто кошмарно. Хотя кошмар был потому, что их красили абы как, да и по срокам как получалось.

Сейчас почти все из них стали зелеными. Не буду, как некоторые заезжие гастролеры, присваивать им обидное название исходя из их цвета. Скажу, что цвет вполне таки не плох и, даже скажем, подкрашивает наш недоозелененный Север. Но вот в какой цвет эти заборчики превратятся зимой, как они будут выглядеть к началу следующего теплого сезона, где-то в апреле, не знаю. У меня на этот счет очень большой вопрос.

Фото В. Недашковской

Знаете, мое предложение – покрасить в разных районах города наши знаменитые заборчики в разный цвет. А зимой и следующей весной посмотреть, как они будут смотреться! Самый красивый цвет, прошедший испытание безцветием зимы, грязью весны и принять как единый для всего города.