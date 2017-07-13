Необходимо замечать положительную работу городских чиновников

Заметил, что летом значительно падает гражданская активность сургутян. В эту среду никто не записался на депутатский приём. У меня было свободное время, чтобы объехать-обойти свой избирательный участок, то есть железнодорожный микрорайон, МО-94, Юность и Снежный. В нескольких своих сообщениях я кратко расскажу о позитивных моментах этого лета. Прошу не делать преждевременные выводы о том, что я вижу только плюсы. Поверьте, я осознаю, что в наших трущобах проблем громадье. Однако замечать положительную работу чиновников города и управляющих компаний тоже необходимо. Мне показалось, что они стараются. И так, начнём с ж/д микрорайона.

В домах ул. Мечникова- 6,8, Грибоедова-9 активно идёт капитальный ремонт фасадов, ул. Мечникова-4 укрепляют отмостку. ООО "ЮВИС" ведёт строительство тротуара из плитки между школой 42 и больницей. Возле Грибоедова-3 асфальтовой крошкой обустроена автостоянка.

Управление экологии и природопользования начинает покос травы. Пока только на Мечникова, но скоро будет покос в сквере на Толстого, возле Привокзальной-6 и естественно на ул. Грибоедова. Обещают покосить около спорткомплекса Локомотив со стороны больницы.

Хочется сказать спасибо УК ЦЖР, за косметический ремонт спортивной площадки во дворе Мечникова-5. С одной стороны, тканевая сетка в ограждении площадки выглядит не эстетично, но зато она практично защищает автомобили и детей, а жителям она уменьшает шум от ударов футбольных мячей.

Пока все. Следующее сообщение будет по п. Снежный.

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