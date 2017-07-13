До сентября этого года здание старого тубдиспансера будет снесено

На своей странице в социальной сети глава города Вадим Шувалов поднял тему сноса старого тубдиспансера на улице Республики: он объявил, что уже завершен аукцион по определению подрядчика, который готов ликвидировать опасные развалины.

Депутат городской думы Дмитрий Гуз, курирующий избирательный округ №11, на территории которого располагается тубдиспансер, дал комментарии СИА-ПРЕСС по этому поводу:

Был определенный запрос от депутатского корпуса, в том числе и от меня о сносе зданий бывшего тубдиспансера. На что нам было дано объяснение, что до сентября этого года все будет снесено. На следующие два года, 2018-ый и 2019-ый, планируется все-таки обустройство на этой территории парковой зоны, как мы об этом говорили с вами раньше. По крайней мере, такой механизм воздействия как деньги у нас имеется. В генеральном плане города парковая зона уже отмечена.