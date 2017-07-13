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​Выпей аду

Не знаю, может просто совпало, но «ад» прочно поселился на siapress.ru. Вот две цитаты из двух статей, размещенных практически одновременно: «Важно другое – у региональных властей сферы образования и у самих школ наступит кромешный управленческий ад», «Отчаявшиеся люди приходят в редакцию, раскрывают свои сумки/портфели/пакеты и вытаскивают на свет божий огромные кипы документов. В них – все девять кругов ада, которые сургутянам приходится пройти на пути к решению своих проблем…». И тут же – заголовок: «Как жители сургутской многоэтажки на Майской несколько лет бьются с фирмой, устроившей ад в их доме».

Можно списать это на невнимательность редактора, на стечение обстоятельств, но, так или иначе, адская тема доминирует. А если предположить, что журналистские публикации не очерняют окрестную действительность, а отражают ее в той или иной степени? Ведь на самом деле решение множества ничтожных, казалось бы, проблем влечет поистине адские усилия. Что уж говорить о проблемах покрупнее. Получается, что за окном – он самый, кромешный?

Да ну, бросьте, скажете тоже. За окном не самое удачное лето, не более того. А все эти проблемы, бумажки, многоэтажки… Когда их не было? Просто у людей стресс, у журналистов выгорание, а в жизни – все как обычно. Когда сидишь в очереди к зубному врачу, кажется, что весь мир мается зубами. И в редакции люди идут не для того, чтобы их с днем рождения поздравили. Вот и кажется, что вокруг – сплошные адские кущи, издевательство над здравым смыслом и прочие негативные явления. Есть ведь в жизни место позитиву? Как-то же люди выживают.

Впрочем, за адом действительно далеко ходить не надо. Он живет рядом, под боком, только руку протяни, сделай один необдуманный шаг. Родил, например, ребенка – уже полшага, проторенная дорожка к нашему здравоохранению с образованием, очередям, волнениям и чувству беспомощности. Живешь, например, в собственной квартире – еще один проверенный способ пойти неверной дорогой. ЖКУ, капремонты, товарищества собственников, сборы денег, протекающие крыши, феерические соседи, загаженные подъезды и т.д.

Не дай бог купить машину – ПДД, ремонт, стоимость бензина, парковка, аварии, страховка… И далее по списку. Невинный поход в магазин может обернуться изжогой.

И государство, безусловно, подбрасывает угольку. Заметил, что многие сейчас путают происхождение продуктовых санкций, считая их происками Запада. Не-не-не, это наши нам пармезан запретили. В целях, значит, поддержки собственного производителя. Один такой в Подмосковье недавно на весь интернет орал – ему свет периодически вырубают, молоко скисает, продукция коту под хвост. Другой хлеб печет и отказывается продавать его лицам нетрадиционной ориентации. Импортозамещение называется.

Ну и далее по списку. Человек темен и некультурен, государство воровато и беспощадно, институции не работают, даже природа издевается. И денег, ко всему, нет.

К чему это я? Ад, как известно, внутри нас самих. Я к вот этому.


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Сегодня в 09:16, просмотров: 313, комментариев: 4


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Комментарии:
крокодил
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Сегодня в 09:37
Не читайте Божественную комедию Алигьери на ночь... всё и пройдёт.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:06

«Ты говоришь «Никакого ада нет! » Ну как же нет, когда ты живешь в аду! Ну подойди к зеркалу, посмотри на себя. Разве может венец творения, высшее создание Божие иметь такой мрачный вид? Почему тебе все так плохо, если ты такой умный, такой прям весь свободный и сам все знаешь?

Что ж у тебя такая физиономия-то несчастная? Потому что ты в аду, сынок. В аду. Ты мертв, ты не знаешь радости, тебе тяжело, тебе противно, тебя все мучает, тебя раздражают люди, мухи, раздражает жара, дождь, тебя раздражают политики. Тебя мучает папа, мама, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Тебя ничто не радует, даже соловьи тебе спать мешают.

Почему? Да потому что ты в аду. Тебе уже не надо никуда попадать — в рай, в ад... Ты уже, голубчик, давно в аду, из которого выход только один...»
Дмитрий Смирнов
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 11:37
Когда родился младший реберок, никаких особых проблем не обнаружили. Роддом жена хвалила, садик новый, с бассейном возле дома, пособия в срок и оформили без проблем. Дом в прошлом году сайдингом обшили и крышу з менили. Стало еще теплей- до минус 25-30 стояков хватает для отопления. Двор заасфальтирован недавно, детскую площадку доделали недавно Где ад?
Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:15
Зарплату платят? Вовремя? И не снизили? Тогда, считай уже в раю живешь. Серьезно. Работа есть, крыша над головой есть, машина есть, детей к морю отвезти можешь - уже рай! Я вполне серьезно.

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