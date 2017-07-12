​Хата с краю. Как жители сургутской многоэтажки на Майской несколько лет бьются с фирмой, устроившей ад в их доме // ФОТО

В газету «Новый Город» обратился сургутянин Юрий Атруцкий, который на протяжении вот уже пяти лет безуспешно пытается решить проблему с некачественно проведенным капитальным ремонтом его дома № 5 на улице Майской.

История началась еще в 2009 году, когда было создано товарищество собственников жилья (по словам Юрия Атруцкого — создано незаконно, в присутствии лишь четверти жителей дома). Жильцы поучаствовали в капремонте «рублем»: оплатили пять процентов его стоимости, однако качественной работы так и не дождались. Когда в 2012 году ремонт закончили, а комиссия подписала акт о приемке с оценкой «хорошо», выяснилось, что львиная доля работ либо не выполнена вовсе, либо сделана абы как. Всего в ходе двух дальнейших экспертиз, проведенной УК «ДЕЗ ВЖР» было выявлено 22 нарушения. Кроме того, председатель ТСЖ, по словам сургутятнина, заявила, что ее подписи при приемке работ были подделаны.

«Ремонт провели без составления дефектной ведомости, поэтапные проверки и итоговая проверка не проводились. На месте электрощитов заменили только металлические дверки, оставили свободный доступ к токоведущей части, постоянно находящейся под напряжением, — рассказывает Юрий Атруцкий. — Утепление стен дома сделали пожароопасным: минватой без гидрофобной пропитки. Новую отмостку сделали по-хитрому: просто положили щебень на старую и залили цементным раствором. Кровлю положили с нарушением СНиПов, и она протекала до тех пор, пока управляющая компания это не исправила. Замечаний очень много, и до 2014 года я стучал во все двери, чтобы меня услышали, но получал одни отписки ».

В поиске решения сургутянин дошел до губернатора и президента: с первым встречался сам, второму написал полдюжины писем. Однако проблему по стандартной схеме спускали на места — в сургутское УМВД, прокуратуру и администрацию, которые не рвалась ее устранять. И неудивительно, ведь акт выполненных работ подписывали тогда еще действующий заместитель главы Владимир Базаров и бывший директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков.

С тех пор утекло много воды, кардинально сменился аппарат сургутской администрации, а Кочетков и Базаров давно уехали из Сургута. Уехало отсюда и ООО «Рустам» — подрядчик, занимавшийся ремонтом дома. Согласно ответу администрации города на запрос «НГ», эта фирма прекратила свою деятельность и была присоединена к ООО «Море», расположенному в Казани.

«УВД и прокуратура не находят состава преступления, я получил от них уже десять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Состоялся только арбитражный суд, и то лишь благодаря моим обращениям к Владимиру Путину, — рассказывает Юрий Атруцкий. — ООО «Рустам» уже не существует, его директор на том свете. И вот судебные приставы уже год не могут установить правопреемника. Все отбрыкиваются, отводят от себя проблему».

Вот и в последнем письме от 3 июля 2017 года, которое Атруцкий получил от и.о. директора ДГХ Антона Михонина, сказано: «На сегодняшний день департамент городского хозяйства администрации города не видит оснований для направления имеющихся в распоряжении департамента документов по выполнению капитального ремонта <…> в УМВД России для возбуждения уголовного дела».

Судя по документам, оказавшимся в распоряжении «НГ», маломальские подвижки в решении проблемы происходят только после очередных писем и обращений в администрацию и правоохранительные органы.

«Выглядит все это так, что, мол, творите, что хотите, получайте деньги за невыполненные работы и оставайтесь безнаказанными. А жители дома пускай живут как хотят, — сетует Юрий Атруцкий. — Правильно: мы же еще не пострадали от пожара или электрического тока. А как пострадаем, тогда они и заведут уголовное дело».

На вопрос «НГ», почему до сегодняшнего дня нарушения не устранили, от администрации не было получено внятного ответа. Лишь объяснение, что нести ответственность за это должен подрядчик. Который, напомним, уже шестой год не дает о себе знать.

Есть стойкое ощущение, что какое-то шевеление в рядах власти действительно начнется лишь в том случае, если приключится настоящая беда. Тогда все начнут указывать друг на друга и искать виноватых. И, если это понадобится, доберутся даже до Казани. Хотя, во избежание трагических последствий, можно предпринять весьма очевидную меру: прямо сейчас самостоятельно устранить опасные нарушения, а уже потом судиться с «Рустамом», «Морем» и прочими организациями. Но для Сургута, видимо, такая схема не работает.