​Победа формы над содержанием

Переливание из пустого в порожнее всегда было очень популярной затеей у российского чиновничества. Вот и передача школ в лоно власти субъектов, анонсированное министерством образования, смотрится органическим продолжением этой традиции отечественной бюрократии.

И речь даже не о теоретическом и методическом обосновании этого изменения, в конце концов, государство в России всегда стремилось установить максимальный контроль за сферой образования, особенно, школьного. Так было и до революции, и при советской власти, менялись лишь формы надзора. Эффективность таких мер крайне сомнительная и, как показывала практика, ни к чему хорошему не приводила. Но хочу обратить внимание на одну деталь, которая на первый взгляд почему-то ускользнула от внимания общественности. Речь, как обычно, о деньгах.

Ни для кого не является секретом, что бОльшая часть расходных статей бюджета Сургута и не только его состоит из трат на финансирование образования. Строительство новых школ, содержание старых, обеспечение учителей зарплатами – во все это городская казна в 2017 году должна вбухать почти 13 из 22 млрд рублей запланированных расходов. Причем цифра не окончательная и еще может измениться, а зная наши национальные бюрократические традиции можно быть уверенным, что скорее в Сургуте наступит нормальное лето, чем расходы по итогу окажутся меньше заложенных изначально.

И вот после того, как школы переведут в ведение окружных властей, что произойдет с городским бюджетом? Все статьи расходов на образование из него исчезнут, и он резко усохнет до 9-10 миллиардов. Но это само по себе не страшно – деньги просто переложат из одного кармана в другой, а город останется с тем, что у него и было. Важно другое – у региональных властей сферы образования и у самих школ наступит кромешный управленческий ад. У чиновников будет слишком много полномочий и сложившаяся сверхцентрализация создаст сложности для самой бюрократической системы. А несчастные школы будут вынуждены каждый вопрос согласовывать с округом, что куда как сложнее, нежели держать прямой контакт со знакомым и понятным городским чиновником. Насколько конкурентоспособны будут при такой системе управления школы в стране – большой вопрос.

Ситуация с образованием в России вообще все чаще напоминает лечение тяжелого больного с помощью ртути и кровопусканий. Принимаемые меры выглядят сильно несвоевременными, а иногда и попросту устаревшими. Пока в остальном мире бьются над содержанием образования, у нас по-прежнему меняют форму.