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​К людям задом

Какой стороной сургутские чиновники повернуты к собственному городу

Со своим приходом к власти Вадим Шувалов начал до этого невиданную Сургутом активность. Вспомнить хотя бы первые месяцы после инаугурации с их многочисленными выездными пресс-конференциями, на которых глава проверяли строительство школ и детских садов, контролировал ремонт дорог и даже косил траву. А на страницах в социальных сетях Вадим Николаевич (вернее, его помощник Александр Оверчук) проводил и продолжает проводить множество злободневных опросов и вести чистосердечный полилог с сургутянами через голубой экран своего компьютера. Там же публикуются его видеообращения и многочисленные фотоотчеты об эвакуации неправильно припаркованных машин да устройстве дворовых палисадников. Вся жизнь города в одной пробирке.

Казалось бы, что при таком раскладе народная тропа к редакции «Нового Города» должна была если не зарасти, то поуменьшиться. Но отнюдь. Без преувеличения можно сказать, что в каждом обращении, которое сургутяне присылают в «НГ», можно встретить фразу: «Чиновники заняли позицию наблюдателей и никак не пытаются помочь».

Отчаявшиеся люди приходят в редакцию, раскрывают свои сумки / портфели / пакеты и вытаскивают на свет божий огромные кипы документов. В них – все девять кругов ада, которые сургутянам приходится пройти на пути к решению своих проблем, будь то нелегально установленный ларек, некачественный капремонт, потеря миллионов рублей на долевом строительстве или незаконно ликвидированный бизнес.

Сургутяне идут в СМИ, когда становится ясно, что администрация им ничем не поможет. Видимо в сегодняшнем Сургуте чиновники в отсутствии четких установок власти слишком увлечены собственными делами. Здесь уж, батенька, не до людей. И с каждым новым назначением градус «отвернутости» сургутской администрации от проблем собственных горожан только растет, потому что собственные дела важнее и интереснее.

Доходит до смешного: в своих обращениях к губернатору и президенту люди просят не спускать бумаги обратно на места, в Сургут. Так и пишут: «Город все равно нам ничем не поможет».

Именно поэтому то, что напоказ делает Вадим Шувалов, может показаться неискушенным наблюдателям чем-то существенным. Однако в конечном счете эта онлайн-активность приводит к подмене активности реальной и созданию комфортного информационного пузыря, когда подписчики «ВКонтакте» выражают 70 процентов поддержки – и слава богу.

Но раз уж Вадиму Николаевичу столь импонирует работа с населением в режиме онлайн (что само по себе является неплохой идеей), может, ему стоит задуматься над тем, чтобы привлечь к той же деятельности руководителей ключевых подразделений администрации. Ведь, как известно, в России возводить хулу на первых руководителей осмелится не каждый, зато возможность высказать свое недовольство директорам департаментов точно многим придется по душе. Вот уж где сургутянам будет, где развернуться.

И, глядишь, мы наконец-то приблизимся к давнишнему обещанию Дмитрия Попова, озвученному им еще в далеком 2010-м году, но на сегодня полностью проваленному: повернуть чиновников лицом к людям.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 291, комментариев: 5


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 12:21
Заметка, насколько можно понять, не о конкретных проблемах и трудностях, а про моральный облик местной власти "вообще".
Зачем и почему она составлена в нарочито обобщенном ключе - остается только догадываться. Городская администрация и на конкретные то претензии реагирует, как правило, в сдержанно-бюрократической форме, а уж на обтекаемые укоры в нелюбви к населению и реагировать, скорее всего, не станет.
Идея выдать глав департаментов на милость горожан, конечно, радует своей кровожадной новизной и свежестью, но не думаю, что суд общественности, в этом случае, будет сильно отличаться от суда Линча. Потому как, с одной стороны, новостные ленты ежедневно радуют нас сообщениями об очередных арестах и судах над чьими-то помощниками и заместителями, ограбившими весь город, кроме того, это прекрасная возможность выместить свои обиды на разнообразное начальство, за всю жизнь.

Моби
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Сегодня в 12:52
Начнем с того, что лет пять назад спокойно можно было пройти в приемную мэра. Сейчас там дверь на замке, а внизу какой-то непонятный гражданин в форме ЧОПа решает, пускать вас или не пускать. Чиновнички, наверное, перепутали - это не их дом, чтобы кого-то пускать или не пускать, это мы им дали помещение и зарплату, чтобы в любое время решать наши городские вопросы.
Илья
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Сегодня в 13:40
Статья ни о чем, ни конкретных фактов, не представленных документов, кто то пришел в редакцию, кому то не помогли, а чиновников всех измазали сами знаете чем.
Ни в коем случае не защищаю гос.служащих, сволочи они еще те, но это желтая пресса с выливанием фикалий без предъявления фактов и доказательств, говорит о том, что сиа прессу просто не хочется работать
Илья
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Сегодня в 13:42
И по поводу встреч руководителей департаментов с жителями, у каждого руководителя есть прием по личным вопросам, что мешает прийти?
Швондер
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Сегодня в 13:43
Илья, ты пиар администрации чтоли? Тогда зря на фикалии желтой прессы наехал?

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