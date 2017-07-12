​К людям задом

Со своим приходом к власти Вадим Шувалов начал до этого невиданную Сургутом активность. Вспомнить хотя бы первые месяцы после инаугурации с их многочисленными выездными пресс-конференциями, на которых глава проверяли строительство школ и детских садов, контролировал ремонт дорог и даже косил траву. А на страницах в социальных сетях Вадим Николаевич (вернее, его помощник Александр Оверчук) проводил и продолжает проводить множество злободневных опросов и вести чистосердечный полилог с сургутянами через голубой экран своего компьютера. Там же публикуются его видеообращения и многочисленные фотоотчеты об эвакуации неправильно припаркованных машин да устройстве дворовых палисадников. Вся жизнь города в одной пробирке.

Казалось бы, что при таком раскладе народная тропа к редакции «Нового Города» должна была если не зарасти, то поуменьшиться. Но отнюдь. Без преувеличения можно сказать, что в каждом обращении, которое сургутяне присылают в «НГ», можно встретить фразу: «Чиновники заняли позицию наблюдателей и никак не пытаются помочь».

Отчаявшиеся люди приходят в редакцию, раскрывают свои сумки / портфели / пакеты и вытаскивают на свет божий огромные кипы документов. В них – все девять кругов ада, которые сургутянам приходится пройти на пути к решению своих проблем, будь то нелегально установленный ларек, некачественный капремонт, потеря миллионов рублей на долевом строительстве или незаконно ликвидированный бизнес.

Сургутяне идут в СМИ, когда становится ясно, что администрация им ничем не поможет. Видимо в сегодняшнем Сургуте чиновники в отсутствии четких установок власти слишком увлечены собственными делами. Здесь уж, батенька, не до людей. И с каждым новым назначением градус «отвернутости» сургутской администрации от проблем собственных горожан только растет, потому что собственные дела важнее и интереснее.

Доходит до смешного: в своих обращениях к губернатору и президенту люди просят не спускать бумаги обратно на места, в Сургут. Так и пишут: «Город все равно нам ничем не поможет».

Именно поэтому то, что напоказ делает Вадим Шувалов, может показаться неискушенным наблюдателям чем-то существенным. Однако в конечном счете эта онлайн-активность приводит к подмене активности реальной и созданию комфортного информационного пузыря, когда подписчики «ВКонтакте» выражают 70 процентов поддержки – и слава богу.

Но раз уж Вадиму Николаевичу столь импонирует работа с населением в режиме онлайн (что само по себе является неплохой идеей), может, ему стоит задуматься над тем, чтобы привлечь к той же деятельности руководителей ключевых подразделений администрации. Ведь, как известно, в России возводить хулу на первых руководителей осмелится не каждый, зато возможность высказать свое недовольство директорам департаментов точно многим придется по душе. Вот уж где сургутянам будет, где развернуться.

И, глядишь, мы наконец-то приблизимся к давнишнему обещанию Дмитрия Попова, озвученному им еще в далеком 2010-м году, но на сегодня полностью проваленному: повернуть чиновников лицом к людям.