Депутаты законодательного собрания Красноярского края обсуждали повышение зарплат бюджетников, но в итоге пришли к неожиданному решению — сами подняли себе зарплаты со ста тысяч рублей до двухсот тысяч. Об этом в яркой и экспрессивной манере рассказал ведущий передачи «Новое утро» канала ТВК Александр Смол.
«Наши депутаты повысили себе зарплаты в два раза. Молодцы, давайте им все похлопаем!» // ВИДЕО ДНЯ
Ведущий телеканала ТВК в прямом эфире экспрессивно рассказал о замечательном решении красноярской думы
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