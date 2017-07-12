«Наши депутаты повысили себе зарплаты в два раза. Молодцы, давайте им все похлопаем!» // ВИДЕО ДНЯ

Депутаты законодательного собрания Красноярского края обсуждали повышение зарплат бюджетников, но в итоге пришли к неожиданному решению — сами подняли себе зарплаты со ста тысяч рублей до двухсот тысяч. Об этом в яркой и экспрессивной манере рассказал ведущий передачи «Новое утро» канала ТВК Александр Смол.