Рынок с осторожным позитивом отреагировал на встречу глав России и США

Под занавес минувшей торговой пятидневки российские индексы акций прошли через волну снижения. Однако по достижении уровня 1900 пунктов произошла попытка плавного восстановления индекса ММВБ. В начале новой недели он стартовал в зеленой зоне, благо, что поводы для этого есть.

Во-первых, на западных площадках так и не состоялось ускорение распродаж, о чем предупреждали некоторые аналитики и чего опасались многие инвесторы.

Во-вторых, итоги встречи президентов Путина и Трампа стали приятной неожиданностью, которая может поддержать интерес рынков к рисковым активам. Лидеры России и США продемонстрировали явный выбор в пользу конструктивных отношений. Тем не менее по обе стороны океана понимают, что антитрамповские и антироссийские настроения не исчезнут в одночасье: нормализация отношений – длинный и тернистый путь.

На данный момент важен упомянутый выше уровень 1900 п. по ММВБ. Этот рубеж отделяет нас от отката в зону 1850-1870 пунктов. При этом ориентиры на 1970-1985 пунктов в случае позитивных новостей также остаются актуальными.

Для отечественного рынка акций первое полугодие в целом было негативным, ММВБ потерял за это время больше 15%. Основные причины – просадка нефтяного рынка и сложная геополитическая ситуация. Нефть лихорадит на фоне известных противоречий – с одной стороны реализуется соглашение ОПЕК+ по сокращению предложения на рынке для стабилизации цен, а с другой – мы видим, как планомерно наращивают добычу США.

Что касается геополитики, то имевшиеся в начале года после избрания Дональда Трампа надежды на российско-американскую перезагрузку и пересмотр санкций весной сменились тревожной неопределенностью, кроме того обострилась ситуация на Ближнем Востоке.

Мы рассчитываем, что за второе полугодие негативные факторы ослабнут и рынок сможет наверстать упущенное.

Лучше ориентироваться не на отрасли, а на конкретные акции, которые с одной стороны, достаточно сильно просели, а с другой, остаются привлекательными с фундаментальной точки зрения. В этом плане выбор на нашем рынке сейчас невелик, выделяются следующие акции: Сбербанк, Лукойл, Мосбиржа, Роснефть, ГМК Норильский никель.

Кроме того, из ликвидных инструментов можно обратить внимание и на более рисковые инструменты, которые также имеют шансы на спекулятивный отскок на фоне перепроданности – это Газпром, ФСК ЕЭС.

Принимая решение об инвестициях, помните, что даже самый надежный прогноз может быть «убит» форс-мажором в условиях экономической и геополитической нестабильности. Поэтому я рекомендую инвестировать в диверсифицированный портфель, где сбалансированно представлены разные классы активов.