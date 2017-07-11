​Сургутянину, пытавшемуся провезти на Бали наркотики, вынесли предварительный приговор // ФОТО

Сургутянину Роману Калашникову, которого в апреле этого года задержали на Бали с тремя килограммами гашиша, больше не грозит смертная казнь.
На своей странице в
социальной сети «вКонтакте» он написал: «Сегодня мне вынесли предварительный приговор.
Теперь я имею представление о минимальном сроке, который мне придется тут
провести. Прокурор запросил у судьи 20 лет лишения свободы за совершенное мною
преступление. По закону судья может вынести вердикт на одну треть меньше
запрошенного срока. Соответственно, минимальный срок, ожидающий меня, - 14 лет.
Меньше быть уже не может, а вот больше - легко.
Зато наверняка известно, что смертной казни и пожизненного срока я уже не получу. Приговор вынесут через две недели.
$20.000 были потрачены практически в пустую. Адвокат - лишь иллюзия хорошей перспективы.»
На днях Калашников отпраздновал в тюрьме свое 30-летие. Он приготовил праздничный ужин и написал об этом все в той же соцсети:
«Ну и в заключении, мои друзья, хочу сказать о себе: я в порядке, я не сражён и не разочарован. Я по-прежнему улыбаюсь, полон сил и решительности. Люблю жизнь и проживу её достойно. Я здоров, свеж и светел. Перед нашим блоком по-прежнему растут пальмы (это очень важно для пальмозависимого человека, поверьте). Во круг меня много замечательных и удивительных людей. В моем сердце целый мир из близких мне человеков. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлив».
(Фото из личного архива Р. Калашникова)