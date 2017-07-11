Почему повезло белочкам

Тут, я смотрю, тема путепровода над Саймой обострилась. Откопали труп не родившегося проекта и давай им детишек пугать, белочек и спортсменов. Не бойтесь, белочки! И вот почему.

Если бы дело было в экологическом сознании, в изучении передового опыта, в здравом смысле, я бы волновался. Но все проще – строить путепровод попросту не на что. И инвестор не появится, и профицит не случится. Бояться не надо.

Напомню, что давным-давно, в 90-х годах путепровод реально нависал над профицитным сургутским бюджетом, на средства которого можно было построить маленькую подводную лодку. Да, такие были межбюджетные отношения. Тогда шли нешуточные дискуссии по поводу необходимости «дороги жизни» между восточной и центральной частями города, тем более что Югорский тракт отсутствовал на карте и в жизни.

Время было такое, когда деревьев было больше, бюджет толще, а масштабные городские проекты выглядели действительно угрожающе.

Сейчас город Сургут улицу Маяковского до Университетской дотянуть не может. А Университетскую, соответственно, до логического конца.

И, кстати, если уж говорить про путепровод над парком За Саймой с особым цинизмом, было бы логичнее как раз улицу Маяковского с небольшим поворотом в Комсомольский проспект вписать, нежели делать «сквозняк» через полуостров с СурГУ. Когда-то ректор университета Георгий Назин яростно отбивался от этого варианта, ну и нечего фантомы плодить. Тем более, что вся передовая градостроительная мысль за последние двадцать лет пришла к выводу, что увеличение дорог только усугубляет транспортный коллапс. И это правда.

Но в случае с Сургутом градостроительная мысль не при чем. Вообще не при чем, иначе бы у нас просчитывали плотность застройки, соотнося ее с инфраструктурной обеспеченностью и дорожной «проходимостью». По генплану, так сказать. Вместо этого генплан Сургута – это строить все, что приносит деньги, наплевав на все, что денег не приносит. В этом секрет успеха парковых белочек – они неплатежеспособны.

Путепровод над парком мог бы принести прибыль заказчикам, подрядчикам, субподрядчикам и банкам. Есть схемы типа государственно-частного партнерства, но нет денег на выходе, люди платить не станут, а белкам это и подавно не надо. А бесплатно городская дорожная сеть расти не станет, с чего бы это ей.

Напомню, что согласно генплану Югорский тракт должен «обнять» улицу Щепеткина и закольцеваться с Нефтеюганским шоссе, собрав по пути и Комсомольский проспект, и Пролетарский, и Университетскую. Что Геологическая также должна выходить на Югорский тракт, с развязками в обе стороны. Много еще чего интересного из области дорожного строительства есть в генплане, включая «петлю»-дублера Югорского тракта в пойме Оби с выходом в район поселка Снежный.

Как вы полагаете, когда все это осуществиться? Генплан, говорят, перспективен до 2030 года. Я думаю, к теме путепровода можно смело вернуться в 2027-м. И потом, не менее смело забить еще на десяток лет. Ну, тенденцию вы поняли.

Так что давайте просто выкинем из головы и – если хотите – из генплана все эти благоглупости. Парку ничего не угрожает, разве что очередное нашествие поддонов-топчанов. На данный момент это все, что власть может сделать для людей бесплатным. Если, конечно, кто-нибудь не задумает построить на территории парка очередной мега-супер-элитный жилищный комплекс «Венецианское возрождение». В этом случае никакой генплан не поможет. И не помешает.