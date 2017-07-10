​Аудитория siapress.ru не поддерживает истерику вокруг «Матильды» // ИНФОГРАФИКА

Истерику вокруг «Матильды» наши читатели не поддерживают, но она привела к тому, что часть нашей аудитории хоть и не собиралась этот фильм смотреть, но теперь посмотрит.

Почти половина опрошенных этот фильм смотреть не собираются, в то время, суммарно 38 процентов респондентов так или иначе его посмотрят (из них почти 12 процентов поощрят производителей фильма платой за билет в кинотеатре). Не определились со своим желанием смотреть либо не смотреть «Матильду» почти 15 процентов опрошенных.

Однако же после истерики вокруг фильма на вопрос о том, как этот скандал повлиял на желание посмотреть «Матильду» 23 процента респондентов ответили, что не планировали его смотреть, но передумали. То есть депутат Поклонская и активисты РПЦ свое дело сделали неплохо. В то же время 50 процентов нашей голосующей аудитории как не планировало смотреть так и не собираются.

При этом подавляющее большинство нашей аудитории в конфликте между режиссером Алексеем Учителем и «защитниками» Николая II встают на сторону режиссера: из всех опрошенных 71,9 процента ответили, что «Режиссер вправе высказать свое видение в своих произведениях, а зрители вправе смотреть или не смотреть его фильм; запрещать произведение искусства – мракобесие». Лишь каждый десятый поддержал Поклонскую и РПЦ в мнении, что «фильм вредный и его нужно запретить». Оставшиеся 18 процентов так и не определились с выбором.

Схожим образом аудитория siapress.ru выразила мнение относительно роли Николая II – видимо, те самые десять процентов, что считают фильм «Матильда» вредным, полагают, что последний император России был великим руководителем, справедливо причисленным к лику святых. Оставшаяся аудитория разделилась: более 43 процентов считают, что Николай II это «трагический персонаж в истории России приведший страну к краху», а 41,1 процента полагают, что он был «заурядным руководителем России с достоинствами и недостатками, занимающий свое место в истории, но, безусловно, это никакой не святой». Оставшиеся 4,9 процента не определились с выбором ответа.