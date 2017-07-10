​Как правильно путешествовать с детьми на автомобиле. В силу вступили новые правила // ИНФОГРАФИКА

В сезон отпусков многие россияне отправляются в путешествия на личном транспорте или просто начинают чаще ездить за город да на дачи. В этих поездках стоит учитывать новые правила перевозки детей, которые прописаны в постановлении правительства РФ № 761 от 28 июня 2017 года.

Инфографика О. Успенской

Основные изменения коснулись запрета на такие средства перевозки детей как:

1) бескаркасные детские кресла;

2) адаптеры лямок ремня безопасности;

3) нефиксируемые накладки на сидения.

Также новые правила запрещают оставлять ребенка младше семи лет одного в машине.