​Как правильно путешествовать с детьми на автомобиле. В силу вступили новые правила // ИНФОГРАФИКА

В сезон отпусков многие россияне отправляются в путешествия на личном транспорте или просто начинают чаще ездить за город да на дачи. В этих поездках стоит учитывать новые правила перевозки детей, которые прописаны в постановлении правительства РФ № 761 от 28 июня 2017 года.
Инфографика О. Успенской
Основные изменения коснулись запрета на такие средства перевозки детей как:
1) бескаркасные детские кресла;
2) адаптеры лямок ремня безопасности;
3) нефиксируемые накладки на сидения.
Также новые правила запрещают оставлять ребенка младше семи лет одного в машине.