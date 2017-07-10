Жертва сталинизма

Дорогие мои, я просто в восторге от «Послеобразов», последнего прижизненного фильма Анджея Вайды, классика польского авторского кино. Фильм вышел на экраны за месяц до смерти режиссера и стал его творческим завещанием. И Богуслав Линда, звезда польского экрана, сыграл в нем одну из своих лучших ролей. В Москве кино уже показали, на торрентах он тоже появился.

О картине говорят, будто она не из легких. На это скажу так: для того, у кого есть запрос на правду, на гуманизм и вообще на важные вещи, фильм пролетит за мгновение, а тем, кто во всем ищет лишь fun, это кино и не адресовано.

Вайда экранизировал биографию художника-авангардиста Владислава Стржеминского. Родился Владислав в Минске в семье офицера царской армии, учился в московском кадетском корпусе, потом попал на Первую мировую, где показал недюжинную храбрость, подвергся химической атаке, был серьезно ранен, ему отняли ногу и руку по локоть, и он потом передвигался лишь с помощью костылей, к тому же один глаз так и не восстановился. Впрочем, эту часть его жизни Вайда не показывает, не увидим и, какую Стржеминский выбрал художественную стратегию, и то, как работал бок о бок с Малевичем и Татлиным, как создавал свое направление в искусстве - «унизм». Режиссер сосредоточился на последних годах жизни художника (1948 – 1952 гг), когда одноногий художникпреподавал в художественной школе в польском городе Лодзь, и вот, казалось бы, счастье: окружен любимыми учениками, пишет картины, разрабатывает теорию «послеобразов». Но на дворе уже экспортированный из СССР сталинский режим, который не оставляет камня на камне от нонконформизма и инакомыслия. Вокруг лишь стяги с ликом Сталина, парады со знаменами, партсобрания с клеймением несогласных. Художник попадает под этот каток. Симптоматично, что после революции, в ленинские годы (1918 – 1920) Стржеминский руководил отделом просвещения в наркомате просвещения РСФСР – а в сталинскую эпоху его искусство признано антинародным. И он практически в одиночку противостоит засилью социалистического реализма, вступает в спор с режимом, не соглашаясь ни на малейшие компромиссы, ведь один раз прогнешься – и ты уже не настоящий художник. Министр культуры, насаждающий соцреализм, бросает Стржеминскому в лицо, мол, хорошо бы вас под трамвай!

Вайда дотошно демонстрирует, как рушится жизнь талантливого человека. Его увольняют из созданной им же школы изобразительных искусств, громят выставку его учеников, уничтожают его произведения, не оставляют возможности хоть какой-то работы, выгоняют даже из кооператива, где ему приходилось рисовать портреты партийной верхушки. Ученицу, которая ему помогает завершить главный теоретический труд всей его жизни, перепечатывая рукопись, увозят местные энкавэдэшники. Он остается без денег и продуктовых карточек. Без какой-либо надежды уцелеть.

При этом надо отметить, режим в Польше был намного мягче советского. И когда Стржеминского в первый раз вызывают в Службу безопасности, там ему объясняют, что за его инакомыслие в СССР он бы отправился уже в Сибирь, а мы, дескать, не такие. Но в итоге людоедский режим его все равно пожирает.

Эта история совершенно христологическая, путь через тернии к звездам. Вот только принесенная жертва совершенно не отрефлексирована. Нами не отрефлексирована. И мы снова пытаемся натянуть на себя тот же самый тоталитаризм, накрыться этим железным колпаком. Вайда снял очень личный фильм. Казалось бы, материал предполагал сделать нечто прямолинейное и плоское, но мастер делает глубокую картину, с характерами, с судьбой. Думаю, тут есть переклички с его собственной жизнью, своим творчеством, поверки с выбором его друзей, коллег по творчеству.

Фильм, распахнутый в будущее. Хорошая подсказка вступающему в жизнь.