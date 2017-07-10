Может, лучше на школы или больницы? // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru полагает, что расходы на оборону и безопасность России увеличивать не стоит. Так полагают 57 процентов наших респондентов. Их оппоненты, считающие, что мы все еще не в безопасности, и для спасения страны нужно больше денег отдать армии и силовикам, набрали 35 процентов в этом опросе. Чуть больше семи процентов наших респондентов не определились с ответом.

Впрочем, сторонники наращивания расходов на оборону могут гордиться тем, что они солидарны с мнением президента. Напомним, что недавно Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет наращивать военную мощь, дабы отражать нападки агрессоров.