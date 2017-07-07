Закон «Об ответственном обращении с животными» может навредить развитию охотничьего собаководства в стране

Принятие во втором чтении законопроекта «Об ответственном обращении с животными» может быть отложено из-за того, что депутаты не могут согласовать дату его вынесения на пленарное заседание. В документе много спорных вопросов, например, запрет на содержание в домашних условиях диких животных. Мы попросили главного охотника Сургута прокомментировать эту ситуацию.

Пунктом 3 части 2 статьи 12 законопроекта установлено, что «при обращении с животными не допускаются: натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных. Натравливание собак охотничьих пород и ловчих птиц на других животных при осуществлении мероприятий по их подготовке (дрессировке) для охоты не допускается способами, предусматривающими физический контакт между животными, а также способами, которые могут привести к жестокому обращению с животными».

Для выявления лучших зверовых линий, семейств и гнезд лаек, для дальнейшего использования их в племенной работе, обмена опытом селекционно-племенной и полевой работы, популяризации работы, расширения деловых контактов и сотрудничества по развитию и совершенствованию полевой подготовки зверовых лаек между обществами,заводчиками, секциями ОС, клубами, созданы Испытательно-тренировочные станции, на которых и проводятся эти мероприятия. Основными объектом притравки являются медведи и кабаны. Это очень сильные и опасные дикие животные. Все мероприятия проводятся под руководством экспертов-кинологов, которые следят за соблюдением правил притравки и испытаний. Без контакта, через решетку клетки, невозможно проверить и отработать многие элементы, необходимые для работы собаки в полевых условиях.

Больше страдают собаки, которых те же медведи и кабаны могут убить при работе. Если мы собираемся дальше использовать охотничьих собак, то как нам выявлять хорошие рабочие качества безконтактно? Через клетку все псы лают на медведей, все они храбрые, так как знают, что находятся в зоне недосягаемости. А при контакте сразу видно, кто из собак действительно смелый, а кто трус.

Могу сказать, что этот пункт точно навредит развитию охотничьего собаководства на территории РФ.