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Школы итак на 90 процентов финансируются из региональных бюджетов

Об инициативе перевести все школы России на окружное финансирование

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Министр образования России Ольга Васильева объявила о масштабной образовательной реформе, согласно которой все муниципальные школы будут переданы регионам.

СИА-ПРЕСС связался с замглавы администрации Сургутского района Татьяной Османкиной, чтобы выяснить, что эта реформа будет значить для российского образования.

«90 процентов финансирования образовательных организаций уже осуществляют региональные органы власти, то есть субъекты РФ. Для примера, если говорить об объеме финансовых средств на систему образования Сургута, то она составляет почти одиннадцать млрд. рублей в год. Из них девять млрд. с небольшим – это деньги округа. Муниципалитеты выделяют средства только на содержание зданий и сооружений: это коммунальные платежи и содержание учреждений дополнительного образования. Кстати, допобразование пока полностью финансируется за счет местного бюджета.

Слова министра о передаче муниципальных образовательных организаций под ответственность субъектов РФ означают только одно: есть решение министерства образования сделать равными условия для всех образовательных организаций. К этому, конечно, можно относиться по-разному. Второй момент: это говорит о том, что государство встает на путь фактически полной ответственности за образование.Третье: надо признать, что в условиях финансовых ограничений многие муниципалитеты не в состоянии финансировать образовательные организации. Число детей растет, как и число объектов образования, а это значит, что нужны новые финансовые вливания, которые в муниципальных бюджетах отсутствуют.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 149, комментариев: 0


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