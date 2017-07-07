О последнем земном пути труженицы тыла Домники Кайдаловой

27 июня провожали в последний путь Домнику Яковлевну Кайдалову – сургутянку, старожила, мать шестерых детей, бабушку и прабабушку, труженицу, и просто славного и послужившего Сургуту и отечеству человека. Послужившего верой и правдой.

В первые годы Великой Отечественной войны, после окончания девяти классов Домника работала в Сургутском колхозе. Приходилось делать все, вплоть до раскорчёвки площадей и ловли рыбы. Весной 1943 года была назначена на пост секретаря Сургутского народного суда вместо ушедшей на фронт женщины…

В 1974 году неутомимая труженица по состоянию здоровья получила вторую группу инвалидности - перенесла шесть сложнейших операций, и ушла на пенсию. Ноги ее с каждым годом слушались все меньше и меньше, ходила с палочкой. Но без дела не сидела ни дня. И в свои восемьдесят лет она еще занималась общественной работой.

Вместе с Верой Ивановной Панасевич долгие годы руководила дворовым клубом «Контакт». Клуб шефствовал над коррекционной школой, где живут дети, лишенные родительской ласки. Наши бабушки готовили им подарки на дни рождения, учили домашним премудростям – рукоделию и приготовлению пищи, помогали в ремонте школы. Одним словом, заменяли им мам.

Фамилия Домники Яковлевны занесена в книгу «Честь и милосердие» городского совета ветеранов и фонда Победы города Сургута. Она имеет удостоверение «Участник Великой Отечественной войны», медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны». Удостоена званий: ветеран труда, почетный ветеран и множество других наград, дипломов и благодарственных писем.

Были у гроба дети, внуки, родные люди, близкие и знакомые семье сургутяне. Все это так. Но наступил тот момент, когда кто-то должен сказать слова памяти усопшей, близкая подруга и соратница, давя в себе слезы потери и горечи, изумленно воскликнула: «Где все?»

Да простят нас родные Домники Яковлевны, но необходимо сказать, что не сочли нужным отдать последний долг и засвидетельствовать свое ей почтение те, кто в силу своих обязанностей должен был это сделать, - прийти, по-человечески подойти к ее седым уже детям, выразить им сочувствие и соболезнование. Сказать им, какая хорошая была их мама, как много добра принесла она людям своей жизнью и делом…

Прийти должны были те, кто не одиножды жал ей ручку, рассыпаясь в признании ее заслуг на общественном поприще, и те, кто ныне стоит у руля общественной организации «Старожилы Сургута». Уж кто если не усопшая, «старожил», и кто она, если не «старожил»?

Ау, люди! Что происходит с нами со всеми?

Можно сколько угодно гордиться ветеранскими организациями неработающих пенсионеров, а их уже около сорока, в нашем городе, «нанизывая» их на отчетную строку «Охват неработающих пенсионеров», но наступает Момент истины, когда становится ясно, что это формализм. «Верь делам, а не словам», - говорится в народе.

Одно дело, заботливо, перед теле и фотокамерами поправлять пледы, укрывающие наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны в дни торжественных мероприятий городского масштаба. Другое – реальная забота о стариках, проникновение в их, может быть, одиночество и хвори, и прочие обстоятельства, и уж обязательно, сказать доброе слово о человеке при проводах его…

Председатель Сургутского городского совета ветеранов Б. Соловьева имеет заслуги перед городом Сургутом, о чем говорит почетный знак, врученный ей в свое время. Но не следует забывать, что отмечены ее заслуги как раз за «окормление» (осуществлять духовное попечение) тех, кто ее внимания не достоин.

Материал подготовлен при содействии Ирины Тимченко