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Статья дня. Мэрия Сургута решила проверить пределы дозволенного

Не сумев сменить директоров, создают суперхолдинг. В прошлый раз их остановил Богданов

Коммунальную сферу Сургута ожидает глобальный передел. В крупнейшем городе ХМАО планируется создать монополиста, в собственность которому отойдет имущество главных предприятий ЖКХ, а контроль над ним получат приезжие. Реализация этого сценария неизбежно приведет к конфликту. Тем более что планы по захвату другой муниципальной собственности уже были заблокированы нефтяниками во главе с влиятельным гендиректором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым.

Как стало известно «URA.RU», в мэрии Сургута обсуждаются планы по объединению ряда муниципальных коммунальных предприятий в единого монополиста. Речь идет о таких компаниях, как «Горсвет», «Горводоканал», «Городские тепловые сети» (ГТС) и «Расчетно-кассовый центр» (РКЦ).

По данным источников агентства, схема выглядит следующим образом. К одному муниципальному предприятию, Горводоканалу, присоединят ГТС, объяснив это оптимизацией расходов, а также необходимостью сделать более прозрачными тарифы на коммунальные услуги. Часть сотрудников попадет под сокращение. Впоследствии к уже получившемуся гиганту присоединят Горсвет, а затем и РКЦ.

«Расчетно-кассовый центр» в этой истории станет главным финансовым инструментом — через РКЦ проходят все платежи сургутян за коммунальные услуги. Горсвет — из-за большого количества муниципальных контрактов и задействованных в компании бюджетных денег. Но главное — активы Горводоканала и ГТС, общая стоимость которых, по разным оценкам, составляет порядка 10 млрд рублей.

Инициатором планируемой реформы источники «URA.RU» в администрации города называют 42-летнего вице-мэра Алексея Жердева. Замглавы приехал в Сургут в 2016 году. Ранее работал в Костроме, в налоговой полиции, возглавлял правление «Кострома — Селькомбанка» и занимал руководящие должности в местном филиале ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Последним местом работы Жердева было ОАО «Управляющая компания «Русэнергокапитал», где он занимал должность заместителя гендиректора.

По словам инсайдера, в городе все чаще обсуждают версию, что ряд кадровых перестановок в мэрии был связаны именно с планируемым созданием коммунального гиганта, а затем выводом его из муниципальной собственности. Этим якобы объясняются отставки вице-мэра Владимира Базарова и директора департамента горхозяйства Вадима Кочеткова, а также назначение на должности вице-мэров Алексея Жердева и Николая Кривцова, которые, по версии инсайдеров, могут курировать передел рынка ЖКХ в Сургуте.

Источники «URA.RU» сообщают, что Жердев пытался инициировать кадровые перестановки в ряде муниципальных предприятий. По версии инсайдеров, вице-мэр хотел поставить своих людей на руководящие позиции во всех коммунальных МУПах (ГТС, УК «Тепловик», РКЦ), однако единственная замена произошла в Горводоканале.

«В декабре 2016 года директора Гончара убрали, на его место вернули Владимира Карнова, уволенного еще при Сидорове лет 8 назад. Очевидно, что у вице-мэра есть свой интерес», — рассказал на условиях анонимности один из сотрудников коммунального предприятия.

«Кострома, конечно, передовик в области реформирования коммунального хозяйства в России, — иронизирует собеседник в мэрии Сургута. — Без знаний и опыта работы в отрасли Жердев и кадровые изменения провести не смог».

По словам источника в Горводоканале, Алексей Жердев появляется в коммунальном предприятии практически каждый день и в основном занимается изучением документов, несмотря на то, что этот МУП курируется другим замглавы — Николаем Кривцовым.

Объединение муниципальных коммунальных предприятий позволит выходцу из Костромы получить контроль над активами, которые ранее ему были неподвластны.

В самой мэрии называют два объяснения этой ситуации и предстоящей реформе. По одной из гипотез, вице-мэр Жердев изучает документы, чтобы подготовить реконструкцию очистных сооружений — на капремонт объекта планируется изыскать несколько миллиардов рублей, в том числе и из окружного бюджета.

Согласно второй версии, объединение МУПов необходимо для акционирования коммунальных предприятий и пополнения вследствие этого городской казны. В городской Думе обсуждается и еще одна гипотеза: такой многоступенчатый план потребовался, поскольку позволяет избежать процедуры обсуждения в представительном органе Сургута, отношения с которой у мэрии заметно испортились.

По информации инсайдеров, изначально планировалось вывести коммунальные предприятия более оперативным способом — просто приватизировать. Однако для этого необходимо заручиться поддержкой депутатов. Лояльность Думы проверили во время попытки вывести из муниципальной собственности два других социальных объекта: хлебозавод и городской рынок. Оба предприятия интересны и тем, что едва ли не единственные из числа муниципальных приносят стабильный доход.

Акционировать компании предполагалось на заседании Думы в мае 2017-го, однако сургутские депутаты проголосовали против предложения администрации, открыто заявив, что за изменением формы собственности предприятия последует приватизация, а затем и потеря контроля над важными социальными организациями.

«Все прекрасно понимали, что это и зачем, но Дума не может идти на открытый конфликт с новой командой администрации без поддержки. Поддержку нашли. Надежда Красноярова [спикер Думы Сургута] и Артем Кириленко [вице-спикер Думы Сургута] поговорили лично с Владимиром Богдановым. Гендиректор „Сургутнефтегаза“ сказал, что никакой приватизации таких муниципальных предприятий быть не должно», — рассказал один из сургутских депутатов.

По версии источников в мэрии города, эта истрия положила также начало едва ли не «холодной войне» между компанией Богданова и администрацией. «К „Сургутнефтегазу“ обращались за спонсорской помощью — в районе спортивного ядра возле объездной требовалось протянуть ЛЭП буквально метров на 200. Пришел ответ с подписью Богданова — отказать», — поделился собеседник в администрации Сургута, знакомый с ситуацией. Не исключено, что градообразующая корпорация может вмешаться и в историю с реформированием коммунального комплекса крупнейшего города ХМАО.

В администрации Сургута не стали комментировать ни ситуацию с созданием коммунального суперхолдинга, ни взаимоотношения с городской Думой и «Сургутнефтегазом». «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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Сегодня в 14:17, просмотров: 249, комментариев: 0


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