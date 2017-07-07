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​Реформа рекламного рынка в Сургуте напоминает его передел

Позвольте, начну с механизма взаимодействия и работы с предыдущими составами администрации и думы города, чтобы стала понятна вся странность текущей ситуации.

С предыдущим составом администрации Сургута и думой города у игроков рекламного рынка всегда был диалог. Разумеется, он шел тяжело, но нас всегда принимали, выслушивали и учитывали наше мнение.

Администрация и дума ставили жесткие требования, которые под контролем ДАиГ, торгово-промышленной палаты и ассоциации рекламных агентств выполнялись. За то, что рекламные конструкции стоят на муниципальной земле, ранее предприниматели платили по договорам, которые должны были заключить. Это большие деньги в бюджет, которые могли бы пойти на зарплаты бюджетникам, на благоустройство и на «тающие» каждую весну дороги.

Кроме того, за период нашего сотрудничества рекламными компаниями города была оказана помощь городу почти на 50 миллионов рублей. Это и социальная реклама, и праздничное оформление города, и выборы разного уровня, контроль за незаконной рекламой в городе и ее оперативный демонтаж, хранение. А эти средства могли бы быть взяты из бюджета, наши с вами средства — деньги налогоплательщиков.

В рамках сотрудничества с предыдущим составом администрации и думой рекламисты выступили с инициативой разработать общую концепцию развития рекламы в городе: заменить все конструкции в городе на современные, сделать централизованную подсветку, использовать больше светодиодных дисплеев, но при этом значительно сократить общее количество конструкций в городе, в том числе и тех, что используются законно, в добровольном порядке!

При Д.В. Попове, по инициативе торгово-промышленной палаты, была организованна рабочая группа, перед которой стояли четкие цели:

1) Сократить количество рекламных конструкций;

2) Разработать новый проект размещения рекламных конструкции, техническую документацию и программу развития рекламной сферы;

3) Рассмотреть законную возможность заключить договора на установку рекламных конструкций на новый период.

В рабочую группу входили представители администрации, думы, прокуратуры и представители ассоциации рекламных агентств. Абсолютно все вопросы были положительно рассмотрены, проведено несколько совещаний — работа велась более года.

Мы пригласили дизайнеров из Европы, в соответствии с текущими нормами и требованиями разработали и согласовали техническую документацию — от бизнеса в эту работу было вложено огромное количество сил и средств. В том числе было предусмотрено добровольное сокращение «законных» рекламных конструкций с существующих >1 000 единиц до 450 единиц — это больше чем в два раза.Более того, работа по демонтажу была сделана в бОльшей части.

Еще раз подчеркну, что все делалось без использования бюджетных средств — за счет рекламных компаний города.

В целом была полностью подготовлена почва для работы с администрацией города и подготовлены возможности для проведения всех необходимых платежей в бюджет города.

Но с приходом к управлению городом «новой команды» вся работа резко прервалась, просто прекратился диалог, никаких встреч. И только после того, как от Сургутской ассоциации рекламных агентств на имя губернатора Югры Натальи Комаровой было направлено официальное письмо, появилось письмо от «новой команды» управленцев администрации города Сургут, в котором говорилось, что рабочую группу закрыли, так как поставленные цели были достигнуты.

Получается, проект был разработан, согласован, демонтаж стихийно появляющихся конструкций производился, но где договоры?

Речь идет о договорах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым бюджет имел возможность получать денежные средства от рекламораспространителей. Договора эти были заключены, но закончились, после чего как раз и было инициировано создание данной рабочей группы с целью разработать новую концепцию по развитию рекламного рынка в Сургуте и далее заключить новые договоры.

Сейчас рекламораспространители работают на основании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных ранее департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Сургута и признанных в судебном порядке действующими.

Самый главный вопрос — для чего все это делалось и нами вкладывались десятки миллионов рублей — остается открытым.

Выходит, что сегодня город свел на нет ранее достигнутые договоренности — между администрацией, торгово-промышленной палатой, прокуратурой и ассоциацией рекламных агентств.

В нынешней ситуации не прослеживается никакой логики: в администрации хотят разработать новый проект размещения рекламных конструкций, опять увеличить количество конструкций, причем на это уже выделены бюджетные деньги — сейчас администрацией города проводится аукцион на разработку данного проекта. Кроме того, ведется незаконный демонтаж законных рекламных конструкций через СГМУЭП «Горсвет», несмотря на идущие суды и назначенные судом обеспечительные меры, запрещающие проводить данные работы.

На данный момент уже закрылось несколько рекламных компаний — они были вынуждены уволить весь персонал. Ранее сформулированный вопрос о том, чтобы сделать город красивее, лучше и комфортнее, теперь превратился в вопрос о переделе рекламного рынка.

Наша ассоциация не единожды выходила с инициативой централизованно заменить рекламные конструкции под контролем администрации и ТПП. Но на этапе, когда уже были достигнуты все договоренности, «новая команда» решила иначе — по моему мнению, в ущерб городу, бюджету, жителям и бизнесу.

Когда на одном из заседаний думы города было завялено требование для компаний, допускаемых к участию в конкурсе – срок работы на рынке не менее 16 лет, – все встало на свои места. Таких компаний в Сургуте просто нет!

Те условия, что поставлены перед нами сейчас, удобны и корректны только для иногородних компаний. Однако, возможно, что это говорит о банальном непонимании «новой командой» местных реалий. Почему это происходит в ущерб городу, бюджету, жителям и бизнесу — не вполне ясно.

Получается, что вот таким странным образом у нас в регионе не только не создается пресловутый инвестиционный климат для малого бизнеса, но теперь еще и угнетается.

Я часто слышу высказывания о том, что город захламлен рекламой. Да, это так, мы такие же горожане и пониманием очевидные вещи. Именно по этой причине мы выступили с инициативой сделать централизованную программу развития наружной рекламы в городе

Но сейчас эта работа просто встала.

Я как председатель правления ассоциации рекламных агентств, как сургутянин, налогоплательщик и избиратель, от лица всех РА города прошу возобновить с нами диалог.

Это даст возможность предприятиям из рекламной сферы возобновить свою работу, персоналу — вернуться к решению своих задач и, конечно же, возобновить платежи в бюджет.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 427, комментариев: 2


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Комментарии:
Илья
не нравится
Сегодня в 15:56
Рекламный рынок нашего города это очень прибыльный бизнес и рекламщиков Сургута до этого рынка не допустят, придет монополист займет весь рынок и будет устанавливать свои правила
Дмитрий Котов
не нравится
Сегодня в 16:42
Новая власть это какие то отголоски из 90-х но на дворе 2017 год.. а схемы грабежа примитивные.. одни за счет компаний сносят их же реккламные конструкции.. Вторые пошли дальше выделяют теперь из бюджета деньги налогоплательщиков на установку конструкций тем самым отпиливая себе лакомый кусочек при их освоении, и второй момент заводя под это дело свои компании и получая откат.. молодцы убили двух зайцев одним выстрелом... Заранее ставя местные компании в невыполнимые рамки .. не менее 16 лет.. странно что не менее 160 лет что б уж наверняка.. Печально все это господа...

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