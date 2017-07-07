​Реформа рекламного рынка в Сургуте напоминает его передел

Позвольте, начну с механизма взаимодействия и работы с предыдущими составами администрации и думы города, чтобы стала понятна вся странность текущей ситуации.

С предыдущим составом администрации Сургута и думой города у игроков рекламного рынка всегда был диалог. Разумеется, он шел тяжело, но нас всегда принимали, выслушивали и учитывали наше мнение.

Администрация и дума ставили жесткие требования, которые под контролем ДАиГ, торгово-промышленной палаты и ассоциации рекламных агентств выполнялись. За то, что рекламные конструкции стоят на муниципальной земле, ранее предприниматели платили по договорам, которые должны были заключить. Это большие деньги в бюджет, которые могли бы пойти на зарплаты бюджетникам, на благоустройство и на «тающие» каждую весну дороги.

Кроме того, за период нашего сотрудничества рекламными компаниями города была оказана помощь городу почти на 50 миллионов рублей. Это и социальная реклама, и праздничное оформление города, и выборы разного уровня, контроль за незаконной рекламой в городе и ее оперативный демонтаж, хранение. А эти средства могли бы быть взяты из бюджета, наши с вами средства — деньги налогоплательщиков.

В рамках сотрудничества с предыдущим составом администрации и думой рекламисты выступили с инициативой разработать общую концепцию развития рекламы в городе: заменить все конструкции в городе на современные, сделать централизованную подсветку, использовать больше светодиодных дисплеев, но при этом значительно сократить общее количество конструкций в городе, в том числе и тех, что используются законно, в добровольном порядке!

При Д.В. Попове, по инициативе торгово-промышленной палаты, была организованна рабочая группа, перед которой стояли четкие цели:

1) Сократить количество рекламных конструкций;

2) Разработать новый проект размещения рекламных конструкции, техническую документацию и программу развития рекламной сферы;

3) Рассмотреть законную возможность заключить договора на установку рекламных конструкций на новый период.

В рабочую группу входили представители администрации, думы, прокуратуры и представители ассоциации рекламных агентств. Абсолютно все вопросы были положительно рассмотрены, проведено несколько совещаний — работа велась более года.

Мы пригласили дизайнеров из Европы, в соответствии с текущими нормами и требованиями разработали и согласовали техническую документацию — от бизнеса в эту работу было вложено огромное количество сил и средств. В том числе было предусмотрено добровольное сокращение «законных» рекламных конструкций с существующих >1 000 единиц до 450 единиц — это больше чем в два раза.Более того, работа по демонтажу была сделана в бОльшей части.

Еще раз подчеркну, что все делалось без использования бюджетных средств — за счет рекламных компаний города.

В целом была полностью подготовлена почва для работы с администрацией города и подготовлены возможности для проведения всех необходимых платежей в бюджет города.

Но с приходом к управлению городом «новой команды» вся работа резко прервалась, просто прекратился диалог, никаких встреч. И только после того, как от Сургутской ассоциации рекламных агентств на имя губернатора Югры Натальи Комаровой было направлено официальное письмо, появилось письмо от «новой команды» управленцев администрации города Сургут, в котором говорилось, что рабочую группу закрыли, так как поставленные цели были достигнуты.

Получается, проект был разработан, согласован, демонтаж стихийно появляющихся конструкций производился, но где договоры?

Речь идет о договорах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым бюджет имел возможность получать денежные средства от рекламораспространителей. Договора эти были заключены, но закончились, после чего как раз и было инициировано создание данной рабочей группы с целью разработать новую концепцию по развитию рекламного рынка в Сургуте и далее заключить новые договоры.

Сейчас рекламораспространители работают на основании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных ранее департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Сургута и признанных в судебном порядке действующими.

Самый главный вопрос — для чего все это делалось и нами вкладывались десятки миллионов рублей — остается открытым.

Выходит, что сегодня город свел на нет ранее достигнутые договоренности — между администрацией, торгово-промышленной палатой, прокуратурой и ассоциацией рекламных агентств.

В нынешней ситуации не прослеживается никакой логики: в администрации хотят разработать новый проект размещения рекламных конструкций, опять увеличить количество конструкций, причем на это уже выделены бюджетные деньги — сейчас администрацией города проводится аукцион на разработку данного проекта. Кроме того, ведется незаконный демонтаж законных рекламных конструкций через СГМУЭП «Горсвет», несмотря на идущие суды и назначенные судом обеспечительные меры, запрещающие проводить данные работы.

На данный момент уже закрылось несколько рекламных компаний — они были вынуждены уволить весь персонал. Ранее сформулированный вопрос о том, чтобы сделать город красивее, лучше и комфортнее, теперь превратился в вопрос о переделе рекламного рынка.

Наша ассоциация не единожды выходила с инициативой централизованно заменить рекламные конструкции под контролем администрации и ТПП. Но на этапе, когда уже были достигнуты все договоренности, «новая команда» решила иначе — по моему мнению, в ущерб городу, бюджету, жителям и бизнесу.

Когда на одном из заседаний думы города было завялено требование для компаний, допускаемых к участию в конкурсе – срок работы на рынке не менее 16 лет, – все встало на свои места. Таких компаний в Сургуте просто нет!

Те условия, что поставлены перед нами сейчас, удобны и корректны только для иногородних компаний. Однако, возможно, что это говорит о банальном непонимании «новой командой» местных реалий. Почему это происходит в ущерб городу, бюджету, жителям и бизнесу — не вполне ясно.

Получается, что вот таким странным образом у нас в регионе не только не создается пресловутый инвестиционный климат для малого бизнеса, но теперь еще и угнетается.

Я часто слышу высказывания о том, что город захламлен рекламой. Да, это так, мы такие же горожане и пониманием очевидные вещи. Именно по этой причине мы выступили с инициативой сделать централизованную программу развития наружной рекламы в городе

Но сейчас эта работа просто встала.

Я как председатель правления ассоциации рекламных агентств, как сургутянин, налогоплательщик и избиратель, от лица всех РА города прошу возобновить с нами диалог.

Это даст возможность предприятиям из рекламной сферы возобновить свою работу, персоналу — вернуться к решению своих задач и, конечно же, возобновить платежи в бюджет.