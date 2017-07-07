​Съели? Новый ресторан KFC в 37-м микрорайоне создаст очередной виток транспортной проблемы на улице Киртбая в Сургуте

В редакцию газеты «Новый Город» обратился Сергей Артемьев, житель дома по улице Игоря Киртбая, 20. Как рассказал сургутянин, в 37-м микрорайоне сейчас идет строительство ресторана быстрого питания на месте, где по плану должен быть мини-торговый центр: «Застройщик, занимавшийся облагораживанием нашего микрорайона, обанкротился, изначальный план перестал выполняться, земля распродавалась. В конечном итоге люди, купившие квартиры до полной сдачи дома, получили совсем не тот вид из окна, который им обещали. Сначала рядом появился автосалон «КИА», потом жилой комплекс «Жемчужина Югры», но последней каплей стало строительство KFC-Авто на месте, где должна была быть сначала многоуровневая парковка, а потом торговый центр».

Приехав на место, корреспонденты встретились с еще одним инициативным жильцом того же дома Петром Назаровым. Молодой человек рассказал, что они против строительства ресторана, так как это принесет им немало проблем: «Во-первых, тут мало парковок, люди грызутся за свободное место, которого во дворе просто нет. А с открытием ресторана станет еще меньше. Нам обещали парковку, пусть даже платную, мы готовы за нее платить, – говорит Назаров. – Во-вторых, увеличившийся транспортный поток приведет к тому, что через наш двор автомобилисты будут сокращать путь, а это определенный риск для детей, гуляющих у дома».

Поговорив с рабочими, трудящимися на возрожденной стройке, корреспондент выяснил, что организация, проводящая работы, это местная компания «Эл-техника». Ее генеральный директор Олег Клесов в телефонной беседе с «НГ» удивился тому, что жители близлежащего дома возмущены объектом: «Желание граждан, проживающих в доме по указанному адресу, понятны и вполне естественны, каждый житель многоэтажки хочет получить как можно больше парковочных мест в своем дворе или расширить детскую площадку. Полагаю, жильцы дома были введены в заблуждение застройщиком дома, который давал им обещания, не имеющие под собой юридических оснований».

Как рассказал «НГ» предприниматель, общественные слушания по вопросу строительства на данном земельном участке предприятия быстрого питания проводились в 2015 году: «На них пришли возмущенные жильцы – инициативная группа порядка 15 человек, которые начали высказываться против строительства любого капитального объекта, ссылаясь на обещания по обустройству парковки.

Представители ДАиГ объяснили жильцам, что их вопрос не относится к предмету слушания, данный участок давно выделен под другие цели. – пояснил Клесов, - В итоге администрация вынесла положительное решение о смене назначения участка. После этого наша компания выкупила право аренды и перезаключила договор с новым назначением «для строительства ресторана KFC». После получения разрешения на возведение начались работы».

Однако, когда корреспондент «НГ» отправил запрос в ДАиГ, с вопросом, на каких основаниях между домом на Киртбая, 20 и автосалоном возводиться общепит, чиновники предоставили абсолютно иной ответ: «Проектом планировки «Застройка микрорайона 37 города Сургута» на месте строящегося объекта «Ресторан KFC-авто» был предусмотрен объект – мини-торговый центр». Новый уточняющий запрос был направлен в департамент архитектуры и градостроительства повторно, однако на момент публикации ответ от ведомства еще не получен.

Напомним, это не первый случай, когда бизнес строит совсем не то, что написано в генплане или проектной документации. Так, пару лет назад в городе разразился скандал вокруг строительства автосалонов Land Rover и Toyota на Югорском тракте. Изначально на их месте должен был быть яхт-клуб, но предприниматель Александр Журавель сначала построил коммерческие объекты, а такую мелочь, как спортивная составляющая, решил отложить на неопределенное время.

Получается, что строительство ресторана фаст-фуда, повторяет схему строительства «несанкционированных» автосалонов, а департамент архитектуры и градостроительства как всегда бессилен. При этом не понятно, как принимался проект застройки этого микрорайона: бешеная нагрузка на небольшой отрезок дороги от развязки Грибоедова-Нефтеюганское шоссе до улицы Киртбая возрастает с каждой новой стройкой: «Лента», несколько муравейников («Жемчужина Югры», «Новин», плюс две свечки у самой развязки), новая поликлиника, а сейчас еще и общепит для автолюбителей.

Возможно, пока работы по строительству ресторана быстрого питания находятся лишь на начальном этапе, ситуация изменится, но, как показывает практика, вероятность этого слишком мала. «НГ» будет следить за развитием ситуации.