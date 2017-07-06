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8 полезных советов при покупке жилья

Заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко рассказала, как улучшить жилищные условия с помощью ипотеки.

Югра – регион, про который говорят: «Приехал на время, остался навсегда», поэтому квартирный вопрос актуален для многих. Ипотека остается основным инструментом для покупки жилья, но многие считают, что оформить жилищный кредит весьма непросто. Заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко рассказала, как улучшить жилищные условия с помощью ипотеки.

1. Не откладывать на потом

— В этом году Сбербанк уже трижды снижал процентные ставки по ипотеке. Сейчас наиболее подходящее время для приобретения жилья. При покупке квартиры в новостройке ставки по ипотеке начинаются от 8% годовых при условии электронной регистрации сделки. Благодаря предложениям от наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости – совершить важную покупку можно максимально оперативно и на комфортных условиях.

2. Минимум документов

— Оформить ипотеку действительно стало гораздо проще. Если Вы – клиент банка и получаете зарплату на нашу карту, то для оформления жилищного кредита достаточно предоставить только паспорт. Подать заявку на ипотеку можно в любом офисе банка, а также в офисах наших партнеров.

3. Новоселье за неделю

— Стать владельцем новой квартиры всего за одну неделю – реально. Кредитная заявка рассматривается в течение двух дней. При этом весь процесс сопровождения покупки квартиры от подбора объекта, правовой экспертизы и страхования до электронной регистрации права собственности банка готов взять на себя. Клиент приходит в офис только для подписания кредитного договора и финальных расчетов с продавцом, если речь идет о покупке готового жилья.

4. Ипотека под 8% — это реально

— Сбербанк дает возможность оформить ипотеку на покупку готового и строящегося жилья от наших ключевых партнеров на максимально выгодных условиях. Существенно упростить процесс приобретения недвижимости позволяет электронная регистрация. К тому же, воспользовавшись удобным сервисом, клиент получает скидку на процентную ставку по ипотеке — 0,7% на строящееся жилье и 0,5 % на готовое. Таким образом, минимальная процентная ставка по жилищному кредиту на новостройки составит всего 8-8,7% годовых. Под данную акцию попадают квартиры в жилых комплексах «Новые Ключи» от компании «НБТ» и жилой комплекс «Новин-квартал» от компании «Брусника». Максимальный срок кредитования в рамках данного предложения — 7 лет при первоначальном взносе от 15%.

5. Жилье доступно всем!

— Молодые семьи могут приобрести готовое жилье по ставке от 9,75% годовых. При этом в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Клиенты, мечтающие о собственном доме, могут оформить кредит на загородную недвижимость под 11,50%, на строительство дома — по ставке от 12%. Для военнослужащих Сбербанк предлагает программу кредитования с пониженной процентной ставкой от 10,9% .

6. Ипотека в рассрочку

— Сбербанк дает возможность оформить ипотеку в рассрочку, при которой кредит на покупку квартиры в новостройке выдается двумя частями, первая — при оформлении, вторая при сдаче дома в эксплуатацию, но не позднее, чем через 2 года с момента выдачи первой части кредита. Особенно привлекательно данное предложение для тех, кто платит за аренду квартиры, пока ждет сдачу строящегося дома в эксплуатацию.

7. Рефинансирование ипотеки в другом банке

— Тем, кто уже оформил ипотеку в другом банке, мы предлагаем снизить нагрузку на семейный бюджет и рефинансировать ипотечный кредит под более низкий процент – 10,9 % годовых.

8. Сайт в помощь

— ДомКлик.ру — это онлайн-площадка для клиентов и партнеров банка, которая позволяет организовать сделку купли-продажи недвижимости дистанционно. Сайт удобен тем, что клиент может загрузить полный пакет документов, которые необходимы для оформления ипотеки, в электронном виде. В режиме онлайн можно задавать все интересующие вопросы персональному менеджеру ипотечного кредитования. Также на сайте есть перечень агентств недвижимости, которые оказывают качественное и полное сопровождение сделок с недвижимостью. Клиент может выбрать квартиру, как среди объявлений на вторичном рынке, так и среди предложений от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. В Югре через сайт ДомКлик.ру проведено более 400 сделок. Сервис очень удобен для межрегиональных сделок — так, купить квартиру в другом регионе можно, не выезжая за пределы родного города.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 163, комментариев: 0


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