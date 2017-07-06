​Как летали, так и будем летать

В России все беспилотники тяжелее 250 граммов должны быть поставлены на учёт с 5 июля 2017 года, сообщает «Медуза». Но пока в России не существует возможности пройти регистрацию дрона и законно и незаконно (просто никак). В творческом объединении ZaKadrom их около 6, каждый имеет разный вес, функционал и характеристики камеры под определенные задачи с весом от 800 грамм и до 7 кг мы продолжаем выполнять согласованные полеты, как и делали это ранее.

Согласно новости, предполагается, что для постановки беспилотника на учёт его владелец должен будет предоставить все данные об аппарате, а также свою контактную информацию, после этого владельцу пришлют регистрационный номер, который надо будет закрепить на беспилотнике.

Была также информация о том, чтобы зарегистрировать беспилотник, согласно замыслу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" покупателю придется проделать следующие шаги:

Зайти на портал ГосУслуги

Зарегистрироваться

Отправить уведомление со всеми данными по дрону и с личными данными

Получить метку в МФЦ или по почте

Прикрепить метку на корпус беспилотника

Но увы, позвонив на горячую линию Госуслуг, операторы даже не в курсе об этой процедуре.

Также стоит отметить, что сейчас выходят в свет фейковые сайты регистраций дронов с введением туда личной информации для якобы регистрации беспилотников. К примеру https://uavreg.ru/

Наше же мнение насчет этого введения. Летать можно также как и раньше, но мы также согласовываем, как и ранее согласовывали свою съемку с представителями власти. В целом ничего и не изменилось – по сути, властям просто захотелось вести учет и в случае чего найти того, кто понесет ответственность за то или иное нарушение.

Важно отметить, каждый беспилотник неспроста имеет разный вес. Все исходит из задачи который выполняет дрон для заказчика, большая гекса (гексакоптер с шестью моторами и лопастями), к примеру, носит камеры до двух килограмм, а маленькие коптеры могут быть использованы для мониторинга труднодоступных мест или же коптеры с усиленным сигналом для передачи сигнала на несколько километров, а для других задач используются более шустрые и маневренные системы, время которых в полете может достигать до 30-40 минут.

К слову сказать, сейчас развелось достаточное количество коптероводов любителей, которые не прочь полетать в местах которые являются опасными или стратегически важными объектами. Кто будет нести ответственность за созданную аварийную ситуацию созданную руками непрофессионалов!? Возможно, регистрация беспилотников и создаст все же некоторую дисциплину в данной нише.